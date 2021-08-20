CSA vence Brasil de Pelotas fora de casa e se afasta do Z4 da Série B

Crédito: Augusto Oliveira/CSA

O CSA está cada vez mais longe do Z4 da Série B. A equipe alagoana venceu o Brasil de Pelotas, fora de casa, na noite desta quinta-feira (19), por 1 a 0 e respira cada vez mais tranquilo longe da zona de rebaixamento e sonhando com o G4. O gol do triunfo foi feito pelo meia-atacante Gabriel.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

A vitória no sul do país colocou o CSA na 10ª posição da Série B, com 28 pontos somados no primeiro turno da competição nacional. O triunfo coloca os comandados por Ney Franco apenas cinco pontos atrás do rival CRB - primeiro time dentro do G4 - e ampliou a vantagem para o Londrina - primeiro time do Z4 - para 9 pontos.

O revés afundou cada vez mais o Brasil na zona de rebaixamento. Sustentando a lanterna da competição, a equipe xavante somou apenas 12 pontos no primeiro turno da competição, só venceu duas partidas na Série B e está sete pontos atrás da Ponte Preta - primeiro clube fora do Z4.

Primeiro tempo:

A primeira etapa do jogo em Pelotas começou com os donos da casa no ataque e criando duas oportunidades em menos de um minuto de jogo com Kevin. Se na primeira chance o atacante chutou para fora, na segunda ele soltou uma bomba da entrada da área e a bola explodiu no travessão.

O primeiro bom ataque do CSA saiu aos 15 minutos e já foi o bastante para os visitantes abrirem o placar. Após ótimo lançamento de Renato Cajá nas costas da defesa, Gabriel tocou na saída do goleiro Matheus Nogueira para colocar a equipe alagoana na frente.

Aos 34 minutos o CSA quase ampliou o marcador. Em mais um ataque veloz, Dellatorre invadiu a área e saiu cara a cara com Matheus Nogueira, mas o centroavante finalizou em cima do goleiro do Brasil.

Segundo tempo:

A primeira chegada com perigo da etapa complementar saiu logo aos dois minutos e foi dos donos da casa. Após cruzamento pela direita, a bola passou por toda a área e chegou em Paulinho, que chutou de primeira cruzado para ótima defesa de Lucas Frigeri.

O CSA perdeu sua grande chance na segunda etapa aos 11 minutos. Completamente livre dentro da área, Dellatorre recebeu cruzamento pela esquerda e cabeceou, mas a bola saiu pela esquerda da meta do goleiro de Pelotas.

Os visitantes chegaram com perigo novamente aos 23 minutos. Após jogada pela direita, Marquinhos invadiu a área e chutou cruzado para mais uma boa intervenção de Matheus Nogueira.

Melhor no jogo, o CSA deu mais um susto ao goleiro do Brasil aos 28 minutos novamente com Marquinhos. O meia-atacante recebeu na entrada da área e chutou buscando o canto direito, mas a bola foi para fora.

Acreditando no empate, o Brasil quase chegou na igualdade aos 39 minutos. Após cobrança de falta da intermediária pela direita, a bola sobrou na entrada da área pela esquerda com Rildo, que matou no peito e chutou de bate-pronto buscando o ângulo. O gol só não saiu por uma linda defesa de Lucas Frigeri.

Aos 41 minutos o CSA chegou novamente na tentativa de fechar o jogo. Após cruzamento pela esquerda, Marquinhos ganhou da defesa do Brasil e cabeceou para mais uma bela intervenção de Matheus Nogueira.

Já nos acréscimos, aos 47 minutos, o Brasil perdeu sua melhor chance no jogo. Após jogada pela esquerda, a bola sobrou do outro lado para Rômulo completamente livre. O volante chutou com força e a bola explodiu no travessão de Lucas Frigeri.

A última chance do CSA no jogo saiu aos 48 minutos. Em boa escapada pela esquerda, Bruno Mota invadiu a área e chutou cruzado com força para mais uma bela defesa do goleiro da equipe de Pelotas.

No último lance do jogo, aos 49 minutos, o Brasil chegou ao empate após jogada pela esquerda de Ramon, que cruzou para Érison, mas a arbitragem anulou o lance por posição irregular na origem do lance.FICHA TÉCNICABRASIL-RS X CSA:

Local: Estádio Bento Freitas, Pelotas (RS)Data e hora: 19/08/2021 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)Assistentes: Francisco de Assis da Hora (RN) e George Italo Antas Nogueira (RN)​Cartões amarelos: Arthur Henrique, Ramon (GEB); Lucas Frigeri, Éverton Silva (CSA)

GOLS: Gabriel (15'/1°T) (0-1)

BRASIL-RS (Técnico: Cléber Gaúcho)

ESCALAÇÃO: Matheus Nogueira; Vidal, Arthur Henrique, Ícaro e Paulinho (Renatinho, aos 38/2ºT); Diego Gomes (Rômulo, aos 13/2ºT), Wesley e Gabriel Terra (Rildo, aos 0/2ºT); Kevin, Netto (Ramon, aos 0/2ºT) e Júnior Viçosa (Érison, aos 26/2ºT).

CSA (Técnico: Ney Franco)