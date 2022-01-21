CSA vence Aliança e estreia com vitória no Alagoano 2022

Nesta quinta-feira (20), o CSA estreou com vitória sobre o Desportivo Aliança no Campeonato Alagoano 2022. A equipe foi superior por quase toda a partida e triunfou atuando no Estádio Rei Pelé.
O Azulino conquista seus três primeiros pontos e agora se prepara para enfrentar o Jacyobá na próxima quinta-feira (27), em casa, às 20h (horário de Brasília). Enquanto isso, o Aliança tenta a recuperação diante o CSE, um dia antes, fora de seus domínios, às 18h.TIME CHEGAM AO ATAQUE PELA PRIMEIRA VEZ!A primeira oportunidade da partida foi do Aliança. Jonathan aproveitou falha da marcação do CSA, recebeu livre na área e chutou colocado, tirando tinta da trave. A resposta aconteceu com Dalberto, que girou e bateu para boa defesa de Flávio.
Aos 14', Gabriel cobrou falta na área, o zagueiro Douglas cabeceou com estilo, mas o goleiro Flávio fez ótima defesa. Logo depois, o meia voltou a aparecer, mas desta vez, em finalização que passou perto.
LADO ERRADO...Aos 30', de tanto martelar, o Azulino conseguiu abrir o marcador. Cedric fez cruzamento por baixo, Paulo tentou cortar, mas fez gol contra, favorecendo o CSA.
COMEÇO MORNO!A segunda etapa começou morna, com as equipes se estudando e truncando o duelo no meio-campo, não criando grandes oportunidades. O primeiro ataque surgiu com Felipe Augusto, em chute forte que Flávio defendeu.
Aos 27', Luciano cobrou falta direto e teve uma boa oportunidade para o Aliança. Em contragolpe puxado por Bruno Paulista, o camisa 30 tocou para Lucas Barcelos, que na cara do gol, se enrolou e não conseguiu finalizar.
SUBIU MUITO!Mais tarde, Cedric fez ótima jogada na direita e cruzou na medida para Rodrigo Rodrigues balanças as redes. Aos 36', Cléber acertou um lindo chute de bate pronto e diminuiu para o Aliança. Mas, o time alagoano perdeu o gás para empatar com a expulsão de Henrique, que matou contragolpe.
PARA MATAR...Aos 43', Yann Rolim apareceu na grande área, saiu cara a cara com o goleiro e fez o terceiro do CSA.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Desportivo Aliança 1 x 2 CSA Local: Estádio Rei Pelé, Maceió-AL Data/horário: 20 de janeiro de 2022, às 20h (horário de Brasília)Árbitro: Jonata de Souza Gouveia (CBF/AL)Assistente 1: Pedro Jorge Santos Araújo (CBF/AL)Assistentes 2: Wellington Thiago de Almeida (CBF/AL)Gols: Paulo (contra) (30'/1T) (0-1), Rodrigo Rodrigues (33'/2T) (0-2), Cléber (37'/2T) (1-2)Cartões amarelos: Flávio Henrique, Adriel, Henrique (2x) (Desportivo Aliança)Cartões vermelhos: Henrique (Aliança)
DESPORTIVO ALIANÇA: Flávio; Fábio Moura (Adriel 12'/1T), Paulo, Henrique e Willames; Van Basrter (Edmar 31'/2T), João Clériston (Cléber 18'/2T) e Luciano; Filipe André, Bebel (Pilar 31'/2T) e Jonathan (Igor - intervalo). Técnico: Rommel Vieira.CSA: Marcelo Carné; Cedric, Douglas, Marcel e Diego Renan (Lucas Barcelos 16'/2T); Giva, Gabriel (Rodrigo Rodrigues 22'/2T)e Marco Túlio (Didira - 16'/2T); Clayton (Yan Rolim - intervalo), Felipe Augusto e Dalberto (Bruno Paulista 22/2T). Técnico: Mozart.