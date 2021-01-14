CSA tropeça e perde a chance de se consolidar no G4

Na briga pelo acesso à elite do futebol nacional, o CSA teve dois tropeços que não estavam nos planos do técnico Mozart diante do Figueirense e Paraná, ambos fora de casa.
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O desempenho ruim manteve o time na 4ª colocação, com 52 pontos, mesma pontuação do Juventude, primeiro time fora do Z4.
Ataque
Um dos pontos que mostram a queda de rendimento é o sistema ofensivo, que marcou 44 gols, segundo melhor da competição, que passou em branco contra dois adversários da zona de rebaixamento.
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Já a defesa, que foi vazada contra o Paraná, ficou intacta contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli.