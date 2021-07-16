CSA terá mudanças no ataque para encarar o Operário-PR

Crédito: Reprodução/SporTV

A estreia de Ney Franco no CSA não foi a esperada. Após chegar com o discurso que o time precisava lutar pelo acesso, o desempenho dentro das quatro linhas resultou no revés diante do Goiás por 1 a 0.

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Sem perder tempo, o treinador ajeitou o time que encara o Operário-PR neste fim de semana e vai promover mudanças no sistema ofensivo.

Bruno Mota, responsável por perder uma boa chance contra o Goiás, pode ceder o seu lugar para Marco Túlio.