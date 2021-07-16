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futebol

CSA terá mudanças no ataque para encarar o Operário-PR

Azulão vem de derrota contra o Goiás e precisa recuperar os pontos fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 19:00

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 19:00

Crédito: Reprodução/SporTV
A estreia de Ney Franco no CSA não foi a esperada. Após chegar com o discurso que o time precisava lutar pelo acesso, o desempenho dentro das quatro linhas resultou no revés diante do Goiás por 1 a 0.
+ Corinthians não desiste de volante, United encaminha chegada de zagueiro, Lyon rejeita primeira oferta do Flamengo… O Dia do Mercado
Sem perder tempo, o treinador ajeitou o time que encara o Operário-PR neste fim de semana e vai promover mudanças no sistema ofensivo.
Bruno Mota, responsável por perder uma boa chance contra o Goiás, pode ceder o seu lugar para Marco Túlio.
Confira a provável escalação do CSA: Thiago Rodrigues; Ewerthon, Matheus Felipe, Lucão e Kevyn; Yuri, Geovane e Renato Cajá; Gabriel, Bruno Mota (Marco Túlio) e Dellatorre.

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