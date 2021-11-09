CSA terá dois desfalques para o confronto diante do Confiança

Crédito: Duelo foi disputado no Estádio da Ressacada (Augusto Oliveira/ASCOM CSA

Apesar da possibilidade ser considerado um bom resultado diante das circunstâncias da Série B do Brasileirão, o empate em 1 a 1 com o Avaí na última segunda-feira (8) trouxe dois prejuízos ao CSA já pensando na próxima rodada.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTendo tomado seis cartões amarelos ao todo no compromisso disputado na cidade de Florianópolis, o Azulão tinha dois dos atletas punidos pendurados nas advertências: o goleiro Thiago Rodrigues e o atacante Iury Castilho.

Ambos tem condição de titular na equipe montada pelo técnico Mozart, forçando o treinador a modificar seu esquema habitual pensando no compromisso da próxima sexta-feira (12) frente ao Confiança, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.