CSA se manifesta sobre possível punição ao Avaí que colocaria clube alagoano na Série A

A quinta-feira agitou os bastidores do futebol brasileiro, mais precisamente do Avaí, clube que foi denunciado por um grupo de atletas por falta de pagamento dos salários.

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Diante da situação, o clube foi denunciado ao STJD, que pode punir e retirar a vaga do Leão na Série A.

Quem observa a situação de perto é o CSA, clube que encerrou a Série B na quinta colocação e poderia ficar com a vaga na elite em caso de punição dos catarinenses.

Em nota, o time alagoano explicou que o seu departamento jurídico analisa o caso para tomar as medidas cabíveis. Confira abaixo a nota na íntegra:

‘O Centro Sportivo Alagoano informa que está observando todas as notícias e movimentações envolvendo uma possível perda de pontos de uma equipe que disputou a Série B, em 2021. O Maior de Alagoas, através de seu departamento jurídico, está estudando o caso para obter maiores detalhes e, se for necessário, acionar o STJD, para salvaguardar seus interesses’.