CSA rescinde os contratos de Alecsandro e mais três atletas

A limpeza no departamento de futebol do CSA continua a todo vapor. Nas últimas horas, o Azulão confirmou a saída de quatro jogadores: Gustavo Schutz, Bruno José, Netto e Alecsandro.A decisão pela saída dos jogadores teve influência do gerente de futebol Rodrigo Pastana e do técnico Mozart, que não contava com o quarteto para a sequência da temporada.