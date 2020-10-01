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futebol

CSA rescinde os contratos de Alecsandro e mais três atletas

Azulão quer diminuir os gastos com o elenco e iniciou uma limpeza no elenco...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 16:06

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 16:06

Crédito: Divulgação/CSA
A limpeza no departamento de futebol do CSA continua a todo vapor. Nas últimas horas, o Azulão confirmou a saída de quatro jogadores: Gustavo Schutz, Bruno José, Netto e Alecsandro.A decisão pela saída dos jogadores teve influência do gerente de futebol Rodrigo Pastana e do técnico Mozart, que não contava com o quarteto para a sequência da temporada.
Assim como a maioria dos clubes do país, o CSA apresentou dificuldades por conta da pandemia do coronavírus e precisou mexer no elenco para diminuir a folha de pagamento.
Confira as opções do Mozart para a sequência da temporada:
Goleiros: Thiago Rodrigues, Bruno Grassi, Igo Gabriel, Matheus Mendes e Alexandre Cajuru.Laterais: Norberto, Diego Renan, Caio Felipe, Rafinha e Igor Fernandes.Zagueiros: Leandro Souza, Luciano Castán, Lucas Dias e Cléberson.Volantes: Yago, Geovane, Márcio Araújo, Marquinhos e Cedric.Meias: Nadson e Andrigo.Atacantes: Rodrigo Pimpão, Allano, Rafael Bilú, Matheus Prado, Victor Silva, Michel Douglas, João Paulo, Pedro Júnior, Paulo Sérgio e Pedro Lucas.

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