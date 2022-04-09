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futebol

CSA reforça sistema ofensivo com o atacante Bruno Mezenga

Azulão anunciou avante de 33 anos com formação na base do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2022 às 13:22

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 13:22

Em semana de muitos reforços anunciados pelo CSA, o mais recente deles foi oficializado neste sábado (9), dia em que a equipe abre a disputa do terceiro lugar no Campeonato Alagoano frente ao Murici, derrotado na outra semifinal diante do ASA.Trata-se do atacante Bruno Mezenga, nome de 33 anos de idade formado na base do Flamengo, porém com rodagem em outras equipes conhecidas do cenário nacional como Fortaleza, Goiás e que estava na Ferroviária.
Além das experiências dentro do futebol brasileiro, o atleta que foi artilheiro do Campeonato Paulista em 2021
Com isso, a equipe chega a quarta contratação anunciada desde a eliminação no estadual diante do arquirrival CRB. Antes de Bruno, chegaram ao clube do Mutange o zagueiro Anderson Martins, o meia-atacante Lourenço e também outro jogador de ataque, Sassá.
Crédito: Divulgação/CSA

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