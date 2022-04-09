CSA reforça sistema ofensivo com o atacante Bruno Mezenga

Em semana de muitos reforços anunciados pelo CSA, o mais recente deles foi oficializado neste sábado (9), dia em que a equipe abre a disputa do terceiro lugar no Campeonato Alagoano frente ao Murici, derrotado na outra semifinal diante do ASA.Trata-se do atacante Bruno Mezenga, nome de 33 anos de idade formado na base do Flamengo, porém com rodagem em outras equipes conhecidas do cenário nacional como Fortaleza, Goiás e que estava na Ferroviária.