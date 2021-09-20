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futebol

CSA recebe o Botafogo e tenta engatar sequência de vitórias na Série B

Azulão vem de vitória contra o Londrina e agora quer surpreender o Bota no Rei Pelé...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 10:25

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 10:25
Crédito: CSA recebe o Botafogo na quinta-feira (Divulgação/CSA
O técnico Mozart Santos enfim vencer no comando do CSA. No fim de semana, fora de casa, o Azulão mostrou a sua força e derrotou o Londrina por 2 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O resultado foi comemorado internamente no clube, pois existia uma grande preocupação com o momento de confiança do elenco na temporada.
Agora, a missão é engatar uma boa sequência de resultados e pular para a primeira parte da classificação do torneio nacional. O CSA é o 12º, com 32 pontos.
Calendário
O próximo desafio de Mozart e CSA será na quinta-feira, diante do Botafogo, no estádio Rei Pelé.

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