CSA recebe o Botafogo e tenta engatar sequência de vitórias na Série B

Crédito: CSA recebe o Botafogo na quinta-feira (Divulgação/CSA

O técnico Mozart Santos enfim vencer no comando do CSA. No fim de semana, fora de casa, o Azulão mostrou a sua força e derrotou o Londrina por 2 a 0.

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O resultado foi comemorado internamente no clube, pois existia uma grande preocupação com o momento de confiança do elenco na temporada.

Agora, a missão é engatar uma boa sequência de resultados e pular para a primeira parte da classificação do torneio nacional. O CSA é o 12º, com 32 pontos.

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