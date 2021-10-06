CSA quer ultrapassar o CRB na briga pelo acesso

Crédito: Divulgação/Francisco Cedrim/AscomCRB

Em bom momento na Série B, o CSA começa a se aproximar do grupo de acesso à elite do futebol nacional e tenta pressionar o CRB, o seu maior rival.

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Na coletiva de imprensa, o lateral Cristovam deixou claro que, além de voltar a jogar o Campeonato Brasileiro, o Azulão quer deixar o rival para trás na disputa direta.

‘Claro que tem essa rivalidade, que é uma rivalidade saudável. As duas equipes querem chegar à Série A. O nosso planejamento, na nossa mente, é passar por eles e chegar ao G-4 - disse Cristovam, que falou ainda sobre o próximo confronto do CSA’, declarou.