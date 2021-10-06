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futebol

CSA quer ultrapassar o CRB na briga pelo acesso

Azulão está atrás do maior rival e elenco quer ultrapassar o Galo na Série B...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 15:17

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 15:17

Crédito: Divulgação/Francisco Cedrim/AscomCRB
Em bom momento na Série B, o CSA começa a se aproximar do grupo de acesso à elite do futebol nacional e tenta pressionar o CRB, o seu maior rival.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na coletiva de imprensa, o lateral Cristovam deixou claro que, além de voltar a jogar o Campeonato Brasileiro, o Azulão quer deixar o rival para trás na disputa direta.
‘Claro que tem essa rivalidade, que é uma rivalidade saudável. As duas equipes querem chegar à Série A. O nosso planejamento, na nossa mente, é passar por eles e chegar ao G-4 - disse Cristovam, que falou ainda sobre o próximo confronto do CSA’, declarou.
Com 42 pontos, o CSA aparece na 7ª posição. O CRB está duas colocações acima, com 48 pontos.

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