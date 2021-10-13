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CSA promove interação com o torcedor em 'Caça ao Tesouro'

Iniciativa espalhou bilhetes premiados em pontos turísticos da cidade de Maceió que podem ser trocados pela camiseta do Azulão...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 16:15

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 16:15

Crédito: Modelo usado como terceiro uniforme é produzido pela Volt (Divulgação/CSA
Como forma de engajamento com o torcedor do CSA pensando no novo uniforme produzido pela Volt bem como aproveitando a data festiva recente do Dia das Crianças, o Azulão promoveu, na última terça-feira (12), uma verdadeira "Caça ao Tesouro" na cidade de Maceió.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque dez bilhetes premiados foram espalhados pela equipe do Mutange em pontos turísticos específicos da capital alagoana onde cada um deles dá direito a uma camisa oficial do clube produzida para a atual temporada.
Para auxiliar nessa busca aos tesouros, o clube forneceu dicas através de suas redes sociais que, naturalmente, proporcionaram maior engajamento e acompanhamento dos torcedores do Azulão para solucionarem os mistérios.
O diretor de negócios do clube, Ricardo Lima, comemorou o caráter de interação que a campanha proporcionou aos felizardos que podem fazer a troca de seus bilhetes por camisas oficiais do CSA na loja oficial do clube que fica no bairro da Jatiúca, região nobre da capital.
- Pensamos em como mobilizar os torcedores em pleno feriado. Selecionamos alguns pontos da cidade e espalhamos os bilhetes. Fomos dando as dicas através das redes sociais. Foi bem legal e deu para interagir bem com a nação azulina. Em pleno feriado, a gente recebeu diversas imagens e fotos dos torcedores indo atrás pelos pontos para poder ganhar essa camisa - disse Ricardo.

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