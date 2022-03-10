CSA pressiona, mas não sai do zero com o CSE pelo Campeonato Alagoano

Na noite desta quarta-feira (9), o CSA recebeu o CSE pelo Campeonato Alagoano de 2022. Apesar da pressão do time da casa, o placar final foi de 0 a 0. Com isso, o Azulão segue na liderança do estadual, com 14 pontos. Enquanto isso, os visitantes chegam aos 8 e subiram para a 4ª colocação.

Agora, as equipes voltam a campo no próximo sábado (12), pelo Campeonato Alagoano de 2022. Fora de casa, o CSA encara o Murici, às 17h. No mesmo horário, o CSE recebe o CRB.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCSA PRESSIONAO começo do jogo no Rei Pelé foi de amplo domínio do CSA na posse de bola, o que acabou gerando algumas chances de gol para o time da casa. Na primeira delas, Osvaldo rolou para Felipe Augusto. O atacante finalizou, mas Gustavo fez boa intervenção.

O duelo entre o atacante o goleiro continuou sendo o principal da partida, já que, aos 23, Felipe Augusto tentou cabeceio e novamente parou na defesa de Gustavo.

SE SEGURANDO COMO DAVAA parte final do primeiro tempo continuou sendo um reflexo do que foram os 20 minutos iniciais. O CSE seguiu fechado no seu campo e pouco conseguiu chegar ao seu ataque, deixando os atacantes mais focados em ajudarem na defesa.

Por outro lado, o CSA continuou pressionando e tentando infiltrar na compacta defesa rival. Sem muitos espaços, o jeito foi arriscar de longe. Em uma das tentativas, Igor assustou o goleiro Gustavo, mas viu a bola sair rente à trave, levando o 0 a 0 para o intervalo.

POUCA INSPIRAÇÃOLogo nos primeiros minutos do segundo tempo, o CSA se mostrou ainda bem interessado na partida e quase abriu o placar com Osvaldo. O ponta arriscou chute cruzado e assustou o goleiro Gustavo.

Apesar da volta empolgante, o confronto não fluiu no restante da etapa. O CSE se defendeu ao longo do restante da partida, enquanto que o CSA buscou furar a defesa adversária, mas não teve mais nenhuma chance efetiva, finalizando o placar em 0 a 0.FICHA TÉCNICACSA X CSE​​​​​​Local: Rei Pelé, em Maceió (AL)Data e hora: 09/03/2022 - 20h (de Brasília)Árbitro: José Jaini Bispo (AL)Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Antônio Ibiapina Alvarenga (AL)​Cartões amarelos: -Cartões vermelhos: -

GOLS: -

CSA (Técnico: Mozart)​Marcelo Carné; Igor (Lucas Marques, aos 18'/2°T), Wellington, Werley e Ernandes; Gabriel, William (Yann Rolim, aos 0'/2°T) e Marco Túlio (Didira, aos 18'/2°T); Felipe Augusto (Lucas Barcelos, aos 0'/2°T), Osvaldo e Rodrigo Rodrigues (Bruno Mota, aos 31'/2°T).

CSE (Técnico: Alyson Dantas)

Gustavo; Lima, Penna, Salazar e Jeanderson; Amaral, Zé do Carmo e Edinho (Buga, aos 23'/2°T); Marcos Antonio, Bruno Rafael (Didinho, aos 35'/2°T) e Tiago Recife.