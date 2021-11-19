CSA pode ficar sem chance de acesso nesta rodada

Em bom momento com a chegada do técnico Mozart Santos, o CSA perdeu contato com o G-4 nas últimas duas partidas ao ficar no empate com Avaí e Confiança.

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A falta dos três pontos deixaram o Azulão no 7º lugar, com 56 pontos, três a menos que o Guarani, primeiro time da zona de acesso.

Diante do cenário, o sonho de voltar à elite nacional pode encerrar neste fim de semana, caso o CSA tropece mais uma vez.

No domingo, Mozart e Cia visitam o Coritiba, no Couto Pereira. Se não vencer, precisa torcer contra seus rivais diretos (Guarani, Avaí e CRB) para manter vivo o sonho da Série A.