CSA pode encostar no G-4 da Série B

Crédito: Divulgação / CSA

Em recuperação desde a chegada do técnico Mozart Santos, o CSA briga para entrar no G-4 da Série B e tem uma chance de ouro para encostar no grupo de acesso.

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Com os empates de Goiás e CRB, respectivamente o 4º e 5º colocado do torneio, caso o Azulão vença o Operário-PR, a distância para os rivais ficaria em dois pontos.

Retrospecto positivo