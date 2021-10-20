Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

CSA pode encostar no G-4 da Série B

Com 45 pontos, o Azulão pode diminuir a distância para os principais concorrentes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2021 às 17:56

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 17:56

Crédito: Divulgação / CSA
Em recuperação desde a chegada do técnico Mozart Santos, o CSA briga para entrar no G-4 da Série B e tem uma chance de ouro para encostar no grupo de acesso.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com os empates de Goiás e CRB, respectivamente o 4º e 5º colocado do torneio, caso o Azulão vença o Operário-PR, a distância para os rivais ficaria em dois pontos.
Retrospecto positivo
Um dos fatores que animam o torcedor em sonhar com o acesso é a crescente do time nas últimas cinco rodadas. No total, o CSA obteve três vitórias, um empate e uma derrota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km
Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital
Ficha do ex-deputado federal Alexandre Ramagem em centro de detenção Flórida, Orange County Incarcerations
Ramagem agradece a governo Trump após soltura e chama PF de 'polícia de jagunços'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados