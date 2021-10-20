CSA pode encostar no G-4 da Série B

Em recuperação desde a chegada do técnico Mozart Santos, o CSA briga para entrar no G-4 da Série B e tem uma chance de ouro para encostar no grupo de acesso.
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Com os empates de Goiás e CRB, respectivamente o 4º e 5º colocado do torneio, caso o Azulão vença o Operário-PR, a distância para os rivais ficaria em dois pontos.
Retrospecto positivo
Um dos fatores que animam o torcedor em sonhar com o acesso é a crescente do time nas últimas cinco rodadas. No total, o CSA obteve três vitórias, um empate e uma derrota.