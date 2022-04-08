CSA oficializa as chegadas do atacante Sassá e zagueiro Anderson Martins

Após a eliminação no Campeonato Alagoano a diretoria do CSA trabalhou nos bastidores e acertou a chegada do zagueiro Anderson Martins e o atacante Sassá.
Aos 34 anos, o zagueiro chega como mais uma opção de elenco para o técnico Mozart Santos na disputa da Série B.
Antes do anuncio oficial, Anderson Martins já estava com o elenco do Azulão diariamente nos treinamentos.
No caso de Sassá, o jogador estava no futebol português e acertou a sua transferência para o time alagoense.