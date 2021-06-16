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futebol

CSA marca o seu primeiro gol na Série B

Após ficar três jogos em branco, o Azulão conseguiu balançar as redes diante do Guarani...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 18:48

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 18:48

Crédito: Reprodução/SporTV
Na noite da última terça-feira, o CSA encarou o Guarani no estádio Rei Pelé e conquistou o seu segundo ponto na competição ao empatar por 1 a 1.
+ Portal põe Diego Alves na mira da Juventus, Sergio Ramos deixa o Real Madrid, Diego Costa fechando com novo clube… O Dia do Mercado
Porém, se o time comandado por Bruno Pivetti ainda não sabe o que é vencer, o Azulão conseguiu balançar a rede pela primeira vez no torneio.
Antes do Bugre, o CSA havia jogado contra Náutico, Sampaio Corrêa e Vila Nova. O time passou em branco nos três confrontos.
Agora, a esperança da torcida é que o CSA possa marcar gols e vencer a primeira no torneio no próximo domingo, quando o time mede forças contra o Londrina.

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