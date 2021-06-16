CSA marca o seu primeiro gol na Série B

Crédito: Reprodução/SporTV

Na noite da última terça-feira, o CSA encarou o Guarani no estádio Rei Pelé e conquistou o seu segundo ponto na competição ao empatar por 1 a 1.

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Porém, se o time comandado por Bruno Pivetti ainda não sabe o que é vencer, o Azulão conseguiu balançar a rede pela primeira vez no torneio.

Antes do Bugre, o CSA havia jogado contra Náutico, Sampaio Corrêa e Vila Nova. O time passou em branco nos três confrontos.