CSA lança terceiro uniforme com homenagem ao bairro que foi sede do CT do clube por 98 anos

Crédito: Divulgação/CSA

O CSA, em parceria com a Volt Sport, lançou hoje o seu terceiro uniforme para a temporada 2021. Para celebrar a data do aniversário de 108 anos, o clube apresentou a nova camisa que faz menção ao Mutange, um símbolo da história do time alagoano que, por 98 anos, manteve o CT no bairro.Como principal conceito, a terceira camisa relembra ao torcedor do Azulão os melhores momentos do clube no antigo bairro. Ao lado do escudo, no lado esquerdo do peito, há um mapa destacando a região do Mutange. Outro detalhe está na barra do uniforme, com a frase em evidência: “No Mutange Eterno Vencedor”, que faz referência a um dos trechos do hino.

Predominantemente azul marinho, em tecido Jacquard, a peça apresenta detalhes em celeste. O escudo, aplicado em TPU 3D, traz ainda mais tecnologia. Além disso, a camisa também destaca o nome do clube no punho.

- Diante de um clube tão importante como o CSA, que completa nesta data 108 anos de história, afirmo que é um orgulho para a nossa marca fazer parte desta homenagem e produzir o terceiro uniforme. Para além da estética, pensamos em um conceito que traga memórias afetivas aos torcedores, que é a ligação e toda a identificação com o bairro do Mutange - afirma Fernando Kleimmann.Ricardo Lima, Diretor de Negócios do CSA, destacou a parte histórica que o terceiro manto azulino carrega.

- É uma camisa que vai ficar marcada para sempre. Foram quase cem anos no Mutange e esse período precisa ser eternizado na camisa. Então no aniversário do clube, temos a oportunidade de lançar a camisa que traz lembranças e mexe não só com os torcedores, mas também com os moradores do Bom Parto, Pinheiro, Bebedouro e Mutange.