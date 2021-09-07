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CSA lança terceiro uniforme com homenagem ao bairro que foi sede do CT do clube por 98 anos

Camisa tem detalhes com locais marcantes da história do Azulão...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 16:53

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 16:53
Crédito: Divulgação/CSA
O CSA, em parceria com a Volt Sport, lançou hoje o seu terceiro uniforme para a temporada 2021. Para celebrar a data do aniversário de 108 anos, o clube apresentou a nova camisa que faz menção ao Mutange, um símbolo da história do time alagoano que, por 98 anos, manteve o CT no bairro.Como principal conceito, a terceira camisa relembra ao torcedor do Azulão os melhores momentos do clube no antigo bairro. Ao lado do escudo, no lado esquerdo do peito, há um mapa destacando a região do Mutange. Outro detalhe está na barra do uniforme, com a frase em evidência: “No Mutange Eterno Vencedor”, que faz referência a um dos trechos do hino.
Predominantemente azul marinho, em tecido Jacquard, a peça apresenta detalhes em celeste. O escudo, aplicado em TPU 3D, traz ainda mais tecnologia. Além disso, a camisa também destaca o nome do clube no punho.
- Diante de um clube tão importante como o CSA, que completa nesta data 108 anos de história, afirmo que é um orgulho para a nossa marca fazer parte desta homenagem e produzir o terceiro uniforme. Para além da estética, pensamos em um conceito que traga memórias afetivas aos torcedores, que é a ligação e toda a identificação com o bairro do Mutange - afirma Fernando Kleimmann.Ricardo Lima, Diretor de Negócios do CSA, destacou a parte histórica que o terceiro manto azulino carrega.
- É uma camisa que vai ficar marcada para sempre. Foram quase cem anos no Mutange e esse período precisa ser eternizado na camisa. Então no aniversário do clube, temos a oportunidade de lançar a camisa que traz lembranças e mexe não só com os torcedores, mas também com os moradores do Bom Parto, Pinheiro, Bebedouro e Mutange.
A camisa do terceiro uniforme sai por R$209,90, na versão masculina, sendo R$219,90 a plus, e R$199,90 no modelo feminino. Para celebrar a data especial de aniversário, os torcedores que forem à loja poderão participar de uma ativação especial: o ‘Estoura Balão’. O torcedor azulão que alcançar um valor de compra acima de R$250, irá concorrer a diversos prêmios, desde caneca até camisa oficial do clube.

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