Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

CSA lança camisa com lema de combate ao racismo

Uniforme que será usado pelos goleiros do Azulão carrega, na região da manga, a hashtag #DIGANÃOAORACISMO...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 13:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2021 às 13:18
Crédito: Camisa já está à venda na Loja Azulão (Divulgação/CSA
Tendo os goleiros Thiago Rodrigues e Lucas Frigeri como "garotos-propaganda", o CSA divulgou, neste sábado (11), o novo uniforme que será usado pelos arqueiros do time e que carrega, como mensagem, a necessária luta contra o racismo.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa manga do novo uniforme produzido pela empresa brasileira de material esportivo Volt, a hashtag #DIGANÃOAORACISMO em letras pretas contrasta com o detalhe cinza na camiseta que, em geral, tem o tom predominantemente preto.
Na parte interna do uniforme, mais precisamente na região da barra, foi inserida a frase "O Maior de Alagoas", mote constantemente utilizado pelo clube de Maceió.
Destacando a importância de assumir responsabilidade na causa que não tem momento certo para ser abordada, o diretor de Negócios do clube, Ricardo Lima, falou sobre o lançamento da nova camisa de goleiro do CSA:
- O racismo se combate diariamente em todos os meios da sociedade e é uma luta de todos. Não precisa ter dia nem mês de combate ao racismo, precisamos ter essa luta todos os dias. Então nada mais justo que o CSA usar sua força e passar essa mensagem para o público.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
comprar imóvel, comprar apartamento
Cresce o número de pessoas que moram sozinhas no ES
foto geral do evento
Lançamento do 34º Recall A Gazeta celebra a força das marcas na memória do capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados