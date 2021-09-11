CSA lança camisa com lema de combate ao racismo

Crédito: Camisa já está à venda na Loja Azulão (Divulgação/CSA

Tendo os goleiros Thiago Rodrigues e Lucas Frigeri como "garotos-propaganda", o CSA divulgou, neste sábado (11), o novo uniforme que será usado pelos arqueiros do time e que carrega, como mensagem, a necessária luta contra o racismo.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa manga do novo uniforme produzido pela empresa brasileira de material esportivo Volt, a hashtag #DIGANÃOAORACISMO em letras pretas contrasta com o detalhe cinza na camiseta que, em geral, tem o tom predominantemente preto.

Na parte interna do uniforme, mais precisamente na região da barra, foi inserida a frase "O Maior de Alagoas", mote constantemente utilizado pelo clube de Maceió.

Destacando a importância de assumir responsabilidade na causa que não tem momento certo para ser abordada, o diretor de Negócios do clube, Ricardo Lima, falou sobre o lançamento da nova camisa de goleiro do CSA: