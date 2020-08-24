CSA já pensa no clássico diante do CRB

Uma das revelações do CSA e no clube há alguns anos, o atacante Victor Paraíba falou sobre a importância do grupo em melhorar seu desempenho em campo em 2020. Segundo o jogador, que no ano passado conquistou o acesso com o Atlético-GO, a meta de todos é evoluir nesta atual temporada.'Vamos continuar trabalhando muito para que a equipe evolua e melhore seu desempenho em campo nas próximas semanas. Vejo o grupo muito focado e motivado para continuar fazendo um bom trabalho em 2020. Temos totais condições de conquistar nossos objetivos com a camisa do clube', disse.