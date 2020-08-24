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futebol

CSA já pensa no clássico diante do CRB

Com resultados ruins nos últimos jogos, o Azulão espera a reação contra o maior rival no fim de semana...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 13:57

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 13:57

Crédito: Reprodução/Premiere
Uma das revelações do CSA e no clube há alguns anos, o atacante Victor Paraíba falou sobre a importância do grupo em melhorar seu desempenho em campo em 2020. Segundo o jogador, que no ano passado conquistou o acesso com o Atlético-GO, a meta de todos é evoluir nesta atual temporada.'Vamos continuar trabalhando muito para que a equipe evolua e melhore seu desempenho em campo nas próximas semanas. Vejo o grupo muito focado e motivado para continuar fazendo um bom trabalho em 2020. Temos totais condições de conquistar nossos objetivos com a camisa do clube', disse.
Segundo Paraíba, o Azulão está focado em fazer um grande jogo diante do CRB, dia 30, pela Série B do Campeonato Brasileiro.
'Precisamos fazer um grande jogo diante do CRB para sairmos com uma vitória. Um triunfo em um clássico será muito importante para todos. É a partida da nossa recuperação na temporada. Vamos enfrentar um grande adversário e temos que estar preparados para fazer uma grande exibição durante os noventa minutos', declarou.

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