Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

CSA goleia Brasil de Pelotas, mas não consegue vaga na Série A do Brasileirão

Clube alagoano precisava vencer e que o Avaí não derrotasse o Sampaio Corrêa...
Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 18:23

Mesmo com goleada, CSA venceu, mas não garantiu acesso para a Série A do Brasileirão. Encerrando a participação na Série B, o CSA recebeu o Brasil de Pelotas neste domingo, 28. Jogando no Rei Pelé, em Maceió, o time alagoano venceu por 4 a 0. Porém, mesmo assim não conseguiu subir, já que o Avaí venceu o Sampaio Corrêa.
+ Veja como terminou a tabela da Série B do BrasileirãoQUE CHANCE!
O jogo já começou com pressão por parte dos donos da casa. Após Diego Gomes perder a bola no meio-campo, a bola ficou com Gabriel. O atacante mandou para Marco Túlio na área, que ajeitou para Dellatorre chegar batendo por cima do gol do Brasil. Quase o primeiro.
INCRÍVEL!
Aos 12, mais uma nova chegada do CSA. Na jogada, Éverton Silva levantou na área, na cabeça de Iury Castilho. Sozinho, o jogador cabeceou para fora e perdeu uma ótima chance de abrir o placar.
GOL!
Aos 15, os donos da casa, enfim, abriram o placar. Na cobrança de escanteio de Gabriel, Dellatorre desviou a bola na trave do Brasil de Pelotas. No entanto, Matheus Felipe aproveitou o rebote e fez o gol, aumentando a festa da torcida.
QUE DEFESA!
O Brasil de Pelotas seguiu se defendendo. Aos 25, Yuri recebeu na direita, conseguindo um cruzamento na cabeça do Dellatorre. O jogador cabeceou firme, no chão, mas Marcelo fez grande defesa.
PÊNALTI!
O CSA teve uma chance de ouro aos 31. O árbitro pegou pênalti de Leandro Camilo em Marco Túlio. Na cobrança, Dellatorre tirou demais do goleiro, a bola foi na trave e morreu para fora.
NEM TUDO PERDIDO!
Contudo, na sequência, aos 34, Março Túlio marcou o segundo. Em um contra-ataque do CSA, o atacante recebeu da direita e avançou com liberdade, entrando na área e chutando forte e rasteiro. A bola passou por baixo do goleiro Marcelo e morreu no fundo da rede.
GOLEADA!
Aos 43, mais um do Azulão. Na jogada, Marco Túlio cruzou rasteiro na área para Dellatorre. O jogador girou e bateu para marcar mais um para o CSA.
PÊNALTI?
Aos 16 do segundo tempo, a arbitragem pegou um pênalti na jogada de Oliveira e Lucão. Contudo, após análise do VAR, a penalidade foi cancelada.
PÊNALTI!
Aos 23, foi a vez do pênalti ser a favor do CSA. Na cobrança, Iury Castilho partiu para a bola com muita tranquilidade e deslocou o goleiro, que caiu do outro lado. FICHA TÉCNICACSA 4 x 0 Brasil de PelotasLocal: Rei Pelé, em Maceió (AL)Data: 28/11/2021 - às 16h (de Brasília)Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Cartões amarelos:Cartões vermelhos: Gols:
CSA (Técnico: Mozart)
Thiago Rodrigues; Éverton Silva, Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Geovane, Yuri e Gabriel; Marco Túlio, Dellatorre e Iury Castilho.
BRASIL DE PELOTAS (Técnico: Jerson Testoni)
Marcelo; Oliveira, Leandro Camilo, Ícaro e Paulinho; Diego Gomes, Bruno Matias e Patrick; Gabriel Poveda, Erison e Netto.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados