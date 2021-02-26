CSA faz placar no primeiro tempo, aplica 4 a 1 no Jacyobá e vence a primeira no Alagoano

Pela segunda rodada do Campeonato Alagoano, Jacyobá e CSA mediram forças em Arapiraca. Em um duelo em que a noite foram dos estreantes Dellatorre, Silas e Lucão, o Azulão não teve dó do adversário e fechou um resultado de 4 a 1 ainda no primeiro tempo. A equipe de Mozart venceu a primeira no estadual, enquanto os mandantes ainda seguem sem vencer já que na estreia apenas empataram com o ASA.
Com o resultado positivo, o CSA chega a quatro pontos e é líder parcial do campeonato. O Jacyobá, por sua vez, caiu para sexto, mas ainda pode piorar dependendo dos resultados.
Na próxima rodada, o Azulão enfrenta CEO, jogo marcado para a próxima quarta-feira (03). Já o Jacyobá mede forças com o Murici no domingo, dia 7 de março.
CSA MARCA DOIS EM 12 MINUTOS COM ESTREANTES
Visitante, o CSA começou melhor a partida e desde o principio ficava no setor ofensivo. Até que o estreante Dellatorre, que chegou do Brasil de Pelotas, marcou o primeiro aos 10 minutos. O atacante recebeu na área, conseguiu girar e chutar no cantinho de Fernando.
Não demorou muito para o Azulão aumentar o marcador. Aos 12 minutos, Norberto levantou na medida para Silas, por trás da zaga, cabecear e estufar as redes do acuado Jacyobá.
JACYOBÁ QUASE DIMINUI
Aos 21 minutos, o Jacyobá chegou com perigo no ataque. Geovane errou no setor defensivo do CSA, Josy, que não tem nada com isso, pegou a bola e chutou colocado. A bola passou rente à trave de Thiago Rodrigues.
JACYOBÁ TENTOU E CONSEGUIU MARCAR
O Jacyobá tentava chegar e conseguiu diminuir o placar após os 30 minutos. Após levantamento de Ramon, Igor cabeceou e acertou o cantinho de Thiago Rodrigues.
DEU TEMPO NEM DE COMEMORAR E O CSA VOLTOU A AUMENTAR
O CSA fez um belo contra-ataque. Gabriel recebeu o passe em profundidade, apesar de adiantar um pouco a bola, o camisa 27 retoma o controle e chuta de perna esquerda. Um banho de água fria no Jacyobá que havia empatado há poucos minutos.
VIROU PASSEIO?
Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Lucão aproveitou levantamento na área após cobrança de escanteio da esquerda e testou para o fundo do gol. Foi o quarto do Azulão em 43 minutos de jogo.
VOLTA DO INTERVALO TEM PÊNALTI PARA O JACYOBÁ
Após escanteio, a bola passou por todo mundo e antes de pegar na bola, a redonda tocou no braço de Rodrigo Pimpão dentro da área assinalado pela arbitragem.
Na cobrança, porém, Tatá chamou a responsabilidade, mas viu Thiago Rodrigues defender bem a cobrança.
INACREDITÁVEL FUTEBOL CLUBE PARA O NADSON
Novo lançamento preciso feito pelo CSA, a bola foi na cabeça de Nadson, que simplesmente sozinho, cabeceou totalmente errado. O jogador se lamentou segurando a rede do gol de Fernando.
PAROU, PAROU, PAROU!
Dellatorre marcaria seu segundo gol no duelo contra o Jacyobá após receber dentro da área, porém o assistente já marcou impedimento do artilheiro. FICHA TÉCNICA JACYOBÁ x CSA - 2ª RODADA DO CAMPEONATO ALAGOANO 2021Estádio: Coaracy da Mata Fonseca, Arapiraca (AL)Data e horário: 25 de fevereiro, às 20h Árbitro: José Ailton da SilvaAssistentes: Maxwell Rocha Silva e Geovânio de Almeida SantosCartões amarelos: Fernando (JAC)
GOLS: Dellatorre, 10'/1ºT (0-1); Silas, 12'/1ºT (0-2); Igor, 33'/1ºT (1-2); Gabriel, 37'/1ºT (1-3); Lucão, 42'/1ºT (1-4)
JACYOBÁ (Técnico: Alysson Dantas)Fernando; Aldonys, Willames José, Lenu e Emerson; Michel, Igor (Alex Sandes, aos 45'/2ºT), Marcelo, Josy; Ramon (Luiz Bahia, aos 15'/2ºT) e Tata.
CSA (Técnico: Mozart)Thiago Rodrigues; Norberto, Rodolfo Filemon, Lucão e Fabrício; Geovane (João Victor Rocha, aos 31'/2ºT), Silas (Marquinhos, aos 14'/2ºT), Nadson (João Paulo, aos 39'/2ºT) e Gabriel (Bruno Mota, aos 14'/2ºT); Rodrigo Pimpão (Wallace, aos 30'/2ºT) e Dellatorre.