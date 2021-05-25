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futebol

CSA faz anúncio de sua nova empresa de material esportivo

Clube alagoano fechou com a Volt, companhia brasileira que pretende fazer uma ampla expansão de seus negócios no futebol...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 15:15
Crédito: Empresa tem acordo fechado com clubes de Série A, B e C (Reprodução/Twitter CSA
Depois de ter ficado por três anos com uma marca própria de material esportivo, o CSA fez uma movimentação de mercado para voltar a um acordo de fornecimento onde, nessa terça-feira (25), anunciou oficialmente a parceria com a Volt.>A caminhada do CSA na busca pelo retorno à Série AEm nota oficial publicada no site do Azulão, o gerente de negócios do clube, Ricardo Lima, celebrou o acerto e indicou que o caráter inovador da empresa brasileira que chega com o desejo de assumir grande papel no futebol nacional foi um dos elementos chave na decisão de prosseguir com o acerto:
- Optamos pela Volt por ser uma empresa inovadora e que tem o melhor atendimento no mercado esportivo para um clube de futebol. Neste momento é necessário entender que os clubes precisam ter uma relação que vai além das quatro linhas. A Volt é mais que uma empresa, é uma amiga para todos os momentos.
Alguns dos elementos que tem sido elencados pela Volt para criarem um aspecto de diferencial na proposta são a preocupação com o meio-ambiente (fabricação de uniformes com fibras de poliéster proveniente de plástico reciclável), melhores condições financeiras nos contratos (valor fixo e royalties mais elevados de faturamento bruto) e a questão logística com a vantagem de possuir fábrica própria.
Para ampliar o alcance dos produtos oficiais, a ideia do CSA é desenvolver em breve, além da linha premium que é idêntica a que os atletas usarão à partir do próximo dia 5 de junho contra o Sampaio Corrêa pela Série B, uma linha fan. Com isso, o torcedor do Marujo com menor poder aquisitivo também teriam produtos mais acessíveis sem perder a qualidade de fabricação original da Volt.

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