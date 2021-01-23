futebol

CSA empata com Brasil, deixa G-4 e não depende apenas de si para conseguir acesso

CSA joga mal em casa e agora depende de uma vitória na última rodada e um tropeço do Juventude para conseguir o acesso...

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 21:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jan 2021 às 21:15
Crédito: Reprodução/Premiere
Brigando diretamente pelo acesso, o CSA mediu forças contra o Brasil de Pelotas, que já não tem mais objetivos nesta Série B. E mesmo jogando em seus domínios e com o favoritismo a seu favor, o Azulão encontrou dificuldades diante do Xavante e apenas empatou em 1 a 1, resultado que deixou os alagoanos em situação em que não depende apenas dele para conseguir o acesso.
A matemática do CSA agora é a seguinte: com o empate, o time chegou a 57 pontos, perdeu o G-4 na rodada e agora depende de um tropeço do Juventude na última rodada para garantir o acesso. Mas o Azulão precisa fazer sua parte e vencer seu jogo contra o Náutico.
Em caso de derrota do Juventude e empate do CSA, as equipes terão a mesma pontuação e o saldo de gols vai fazer a diferença. Tanto os gaúchos quanto os alagoanos terão o mesmo número de vitórias, no outro quesito de desempate, o Azulão leva vantagem com 13 gols de saldo contra nove do Juve.
JOGO ESTUDADO E SEM PERIGO AOS GOLEIROS
Apesar do Brasil apenas cumprir tabela nas últimas rodadas da Série B, o Xavante não facilitou a vida do CSA, que está no páreo pela elite com o Juventude. A equipe gaúcha fez um sistema de deixar todos jogadores atrás do meio-campo quando o CSA estivesse no ataque e dificultou muito a vida do Azulão, mas não sem deixar de atacar. Aos 16 minutos, foi Matheus Oliveira quem teve a chance em um chute forte que assustou Matheus Mendes.
Até a metade do primeiro tempo, o CSA não conseguiu chutar a meta do goleiro Marcelo, o time era lento no ataque para a criação de jogadas. Pouco para quem luta pelo acesso. Somente aos 26 minutos foi que o Azulão fez sua primeira tentativa em chute de Gabriel, que o goleiro xavante encaixou bem.
PRESENÇA ILUSTRE NAS TRIBUNAS
A Rainha do futebol, Marta, foi flagrada pelas câmeras do SporTV nas tribunas do Estádio Rei Pelé. Apesar de ter começado no futebol no Vasco, ela é torcedora de coração do CSA.
BRASIL SAI NA FRENTE
Com muitas dificuldades no jogo, o CSA via o Brasil de Pelotas ter mais chances de ataque e parecia que era o Xavante que buscava o acesso. Tanta insistência dos gaúchos ocasionou em gol. Aos 37 minutos, Bruno José recebeu passe na direita e avançou até a meia-lua, onde arriscou de perna esquerda e balançou as redes.
GOL NA HORA CERTA
No segundo tempo, o CSA continuava encontrando dificuldades para ser agressivo ofensivamente e furar a defesa xavante. O Brasil, inclusive, teve a primeira chance de perigo logo no primeiro minuto com Matheus Oliveira.
Mas aos 10 minutos, uma falta de longe fez o CSA entrar novamente no jogo. Rafinha cobrou ao melhor estilo Roberto Carlos, a bola desviou no caminho em Rodrigo Pimpão e acabou no fundo das redes.
JOGO MORNO
Após o gol, as equipes mantiveram a boa movimentação da partida com troca de passes e chegadas no ataque, mas o perigo aos goleiros ficou devendo. Tanto Brasil quando CSA se defendiam bem. Sobrou para os treinadores modificarem seus times.
Rafael Bilú e Andrigo entraram aos 26 minutos e Dellatorre entrou dois minutos mais tarde na tentativa de mudarem a dinâmica do duelo.
BOLA NO TRAVESSÃO
Após cruzamento de escanteio aos 36 minutos, Diego Ivo subiu mais que a zaga do CSA e acertou o travessão de Matheus Mendes. Dois minutos depois, o Xavante teve nova chance com Matheuzinho, que recebeu na área e chutou rasteiro. O goleiro do Azulão salvou a equipe.
FICHA TÉCNICACSA X BRASIL-RS - 37ª RODADA DO BRASILEIRO DA SÉRIE BEstádio: Rei Pelé, em Maceió (AL)Data: 22 de janeiro de 2020, às 19h15Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Luciano Roggenbaum (PR)Gramado: BomCartões amarelos: Rodrigo Pimpão, Geovane e Cleberson (CSA) / Mateus Mendes e Felipe Albuquerque, Matheuzinho, Pablo e Jarro Pedroso (BRA)
GOLS: Bruno José, 37'/1ºT (0-1); Rafinha, 10'/2ºT (1-1)
CSA (Técnico: Mozart)Matheus Mendes; Diego Renan, Cleberson, Luciano Castán e Rafinha (Norberto, aos 18'/2ºT); Geovane, Yago (Pedro Junior, aos 19'/2ºT), Nadson (Rafael Bilú, aos 26'/2ºT) e Gabriel; Rodrigo Pimpão (Andrigo, aos 26'/2ºT) e Pedro Lucas (Rone, aos 40'/2ºT).
BRASIL-RS (Técnico: Cláudio Tencati)Marcelo; Felipe Albuquerque (Rodrigo Ferreira, aos 41'/2ºT), Héverton, Diego Ivo e Mateus Mendes; Gustavo Cazonatti, Pablo, Bruno Matias (Rafael Vinícius, aos 41'/2ºT) e Matheus Oliveira; Matheusinho e Bruno José (Jarro Pedroso, aos 18'/2ºT).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas
Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro

