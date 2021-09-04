CSA e Vila Nova ficam no empate em jogo do Brasileiro da Série B

No estádio Rei Pelé, em Maceió, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, CSA e Vila Nova empataram pelo placar de 1 a 1. O Azulão abriu o placar no início do segundo tempo, gol de Dellatorre. Mas o Tigre foi à luta e conseguiu o empate nos minutos finais com Alesson.A partida
CSA PRESSIONA E QUASE MARCAO CSA começou o jogo pressionando o Vila Nova. Em dez minutos, o Azulão teve duas boas oportunidades para marcar, mas a bola acabou não entrando em finalizações de Marco Túlio e Iury.
VILA NOVA NÃO CONSEGUE SAIR DA DEFESA; CSA DOMINA, MAS NÃO CONSEGUE O GOLO Vila Nova bem que tentou sair da defesa e reagir, mas o CSA encurralou o Tigre permaneceu pressionando o time goiano. Dellatorre (duas vezes) e Marco Túlio tiveram ótimas chances para marcar, só que Georgemy estava iluminado e conseguiu fazer três grandes defesas e salvar o time do Vila.
NA ÚNICA CHANCE DO VILA, A BOLA FOI NA TRAVEApesar do amplo domínio do CSA, o Vila Nova teve uma única grande chance no finzinho da primeira etapa e quase conseguiu abrir o placar. Kelvin invadiu a área dos alagoanos e cruzou, Clayton testou bonito e a bola explodiu na trave.
SEGUNDO TEMPOCSA ABRE O PLACAR NO COMECINHOO CSA voltou para a etapa complementar decidido a fazer valer o domínio do primeiro tempo. E com 1 minuto de jogo, o gol saiu. Gabriel deixou Dellatorre na cara do gol. O centroavante foi frio e calculista na hora da finalização e abriu o marcador: 1 a 0 para o Azulão.
VILA MELHORA NO JOGO E COMEÇA A CRIAR OPORTUNIDADESComo o CSA não matava o jogo, o Vila Nova, que foi completamente dominado no primeiro tempo, começou a se organizar e foi para cima atrás do gol de empate. Aos poucos, o Tigre foi à luta em busca do gol de empate.
PERSISTÊNCIA DO VILA DEU CERTOMais competitivo na segunda etapa, o Vila Nova foi intensificando cada vez mais a sua luta atrás do empate. E foi recompensado nos minutos finais. Aos 41, João Pedro deu passe para Alesson, que bateu forte e matou o goleiro Thiago Rodrigues: 1 a 1.
Ainda deu tempo para nos acréscimos Bruno Mota perder a chance de fazer o gol da vitória para o time do CSA. Mas o lance de perigo não ficou sem resposta e Alesson perdeu chance incrível de marcar o gol da virada para o Vila Nova. Placar final: 1 a 1.