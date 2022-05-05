CSA e Criciúma empatam em partida atrasada da Série B

Jogando no estádio Rei Pelé na noite desta quarta-feira (4) em partida atrasada da 1ª rodada do Brasileirão Série B, CSA e Criciúma ficaram no empate de 1 a 1. Os dois gols saíram na segunda etapa, com Didira colocando os donos da casa na frente e Marcelo Hermes deixando tudo igual. Com a igualdade, o Azulão chegou aos seis pontos e assumiu a 13ª colocação. O Tigre tem a mesma quantidade, mas aparece no 11° lugar.
Agora, as duas equipes voltam a campo pela Série B no próximo sábado (7). Às 16h30, o Criciúma visita o Operário-PR. Enquanto isso, às 19h, o CSA enfrenta o Vasco, em São Januário.POUCAS CHANCES REAISO primeiro tempo do jogo no Rei Pelé foi de muito equilíbrio na posse de bola e de poucas chances reais de gol. O CSA tentou trabalhar mais as suas jogadas, enquanto o Criciúma tentou ser mais objetivo e se aproveitar de erros dos donos da casa.
Já na reta final da etapa é que saíram os lances de perigo. Pelo lado do CSA, Yann Rolim tirou tinta da trave de Gustavo. Enquanto isso, Rafael Bilu quase colocou o Criciúma na frente do placar em bomba que explodiu no travessão.
UM PARA CADA LADONa volta para o segundo tempo, o Criciúma foi mais perigoso que o CSA. Negueba e Marcelo Hermes deram trabalho para Marcelo Carné. Do outro lado, Gabriel criou a principal chance dos donos da casa.
O baque para os visitantes veio quando Gustavo saiu errado do gol em uma bola aérea e Didira completou para a rede. Entretanto, a alegria dos donos da casa durou pouco, já que logo Marcelo Hermes tratou de deixar tudo igual.FICHA TÉCNICACSA 1 X 1 CRICIÚMALocal: Rei Pelé, em Maceió (AL)Data e hora: 04/05/2022 - 21h (de Brasília)Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)Cartões amarelos: Rafael Bilu, Arilson, Rodrigo, Hygor (Criciúma)Cartões vermelhos: -
GOLS: Didira (21'/2°T) (1-0), Marcelo Hermes (29'/2°T) (1-1)
CSA (Técnico: Mozart)Marcelo Carné; Igor (Lucas Marques, aos 9'/2°T), Werley, Lucão e Diego Renan; Geovane (Giva Santos, aos 17'/2°T), Gabriel e Yann Rolim (Lourenço, aos 9'/2°T); Dalberto (Didira, aos 9'/2°T), Bruno Mezenga (Sassá, aos 35'/2°T) e Osvaldo.
CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)
Gustavo; Claudinho (Cristovam, aos 34'/2°T), Rodrigo, Zé Marcos (Rayan, aos 26'/1°T) e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arilson e Rafael Bilu; Negueba (Hygor, aos 19'/2°T), Thiago Alagoano (Eduardo Melo, aos 34'/2°T) e Fellipe Mateus (Marcos Serrato, aos 19'/2°T).