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futebol

CSA e CRB voltam aos trabalhos nesta semana

Azulão e Galo iniciam mais uma temporada com o objetivo de garantir uma vaga na elite nacional...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 15:46

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 15:46

Crédito: Divulgação/CRB
A semana será agitada para a dupla CSA e CRB. Após uma Série B intensa, a dupla alagoana volta aos trabalhos de olho na temporada 2021, onde será recheada de competição.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DA SÉRIE B
No primeiro semestre, a dupla terá pela frente o Alagoano e Copa do Nordeste. Depois, a cobiçada Série B, onde os dois buscam o acesso à elite do futebol nacional.
CRB
Pelo lado do CRB, o técnico Roberto Fernandes abre a temporada com 16 jogadores no elenco e a promessa da diretoria de rechear com bons valores.
CSA
Já o CSA de Mozart inicia mais uma temporada com o ânimo elevado, pois o time mostrou evolução e faltou pouco para conseguir uma vaga entre a elite nacional.
+ Clubes brasileiros entram em Top 20 mundial de mais interações no Twitter em janeiro; veja ranking
Calendário
O primeiro jogo de ambos é no dia 20 de fevereiro. O CRB encara o Coruripe e o CSA mede forças diante do Murici.

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