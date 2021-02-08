CSA e CRB voltam aos trabalhos nesta semana

Crédito: Divulgação/CRB

A semana será agitada para a dupla CSA e CRB. Após uma Série B intensa, a dupla alagoana volta aos trabalhos de olho na temporada 2021, onde será recheada de competição.

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No primeiro semestre, a dupla terá pela frente o Alagoano e Copa do Nordeste. Depois, a cobiçada Série B, onde os dois buscam o acesso à elite do futebol nacional.

CRB

Pelo lado do CRB, o técnico Roberto Fernandes abre a temporada com 16 jogadores no elenco e a promessa da diretoria de rechear com bons valores.

CSA

Já o CSA de Mozart inicia mais uma temporada com o ânimo elevado, pois o time mostrou evolução e faltou pouco para conseguir uma vaga entre a elite nacional.

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