Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

CSA e CRB só dependem de si para repetir final estadual pela 7ª vez seguida

Marujo precisa vencer o CSE após empate na ida enquanto o Regatiano pode empatar com o Aliança que vai a decisão...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 11:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 11:07
Crédito: Times empataram em 1 a 1 no interior de Alagoas (Augusto Oliveira/CSA
O Campeonato Alagoano, assim como boa parte dos estaduais, caminha para a disputa da sua reta final com os compromissos de volta na semifinal sendo disputados entre essa terça (11) e a próxima quarta-feira (12).No caso do CRB, time que terminou em primeiro lugar na fase classificatória, a equipe venceu jogando como visitante frente ao Aliança por 1 a 0 (gol do zagueiro Frazan) no Complexo Esportivo da UFAL. Com isso, qualquer empate é suficiente para o Alvirrubro ir para a grande final. O embate decisivo ocorre amanhã às 20h (de Brasília) no Rei Pelé.
Já para o CSA, o resultado necessário é vitória pois, no primeiro encontro com o CSE em Palmeira dos Índios, o time do Mutange empatou por 1 a 1. Os tentos foram marcados por Jan Pieter, nos acréscimos do primeiro tempo, e Iury, já nos minutos finais do compromisso. Em Maceió, o jogo de volta está programado para hoje às 20h.
Caso os resultados em questão se confirmem, a decisão do Alagoano entre os clubes mais importantes do estado se repetirá pela sétima vez seguida além da 24ª oportunidade levando em conta somente decisões disputadas no modelo de mata-mata.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crb
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados