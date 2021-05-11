CSA e CRB só dependem de si para repetir final estadual pela 7ª vez seguida

Crédito: Times empataram em 1 a 1 no interior de Alagoas (Augusto Oliveira/CSA

O Campeonato Alagoano, assim como boa parte dos estaduais, caminha para a disputa da sua reta final com os compromissos de volta na semifinal sendo disputados entre essa terça (11) e a próxima quarta-feira (12).No caso do CRB, time que terminou em primeiro lugar na fase classificatória, a equipe venceu jogando como visitante frente ao Aliança por 1 a 0 (gol do zagueiro Frazan) no Complexo Esportivo da UFAL. Com isso, qualquer empate é suficiente para o Alvirrubro ir para a grande final. O embate decisivo ocorre amanhã às 20h (de Brasília) no Rei Pelé.

Já para o CSA, o resultado necessário é vitória pois, no primeiro encontro com o CSE em Palmeira dos Índios, o time do Mutange empatou por 1 a 1. Os tentos foram marcados por Jan Pieter, nos acréscimos do primeiro tempo, e Iury, já nos minutos finais do compromisso. Em Maceió, o jogo de volta está programado para hoje às 20h.