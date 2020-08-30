CSA e CRB se reencontram na Série B após decisão estadual

Crédito: Divulgação/CRB

Os arquirrivais de Maceió e protagonistas das últimas cinco finais do Campeonato Alagoano (a última foi ganha pelo lado Alvirrubro), CSA e CRB jogam no próximo domingo (30) pela Série B do Brasileirão em ambientes absolutamente distintos mediante aos recentes feitos.

Do lado de quem será mandante no próximo embate que acontecerá no Rei Pelé, além dos sérios problemas de atletas fora de combate em razão da Covid-19, o time acumula duas derrotas seguidas e se vê aproximando-se perigosamente da parte baixa da tabela.

Atualmente, está em 15º com apenas três pontos, mas, tendo apenas realizado três confrontos na competição, possui margem para melhora de sua situação em relação aos adversários mais próximo.