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futebol

CSA e CRB se reencontram na Série B após decisão estadual

Enquanto Galo da Praia curte 'embalo' de vaga na sequência da Copa do Brasil, Marujo precisa vencer para interromper sequência negativa...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 22:07

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 22:07
Crédito: Divulgação/CRB
Os arquirrivais de Maceió e protagonistas das últimas cinco finais do Campeonato Alagoano (a última foi ganha pelo lado Alvirrubro), CSA e CRB jogam no próximo domingo (30) pela Série B do Brasileirão em ambientes absolutamente distintos mediante aos recentes feitos.
Do lado de quem será mandante no próximo embate que acontecerá no Rei Pelé, além dos sérios problemas de atletas fora de combate em razão da Covid-19, o time acumula duas derrotas seguidas e se vê aproximando-se perigosamente da parte baixa da tabela.
Atualmente, está em 15º com apenas três pontos, mas, tendo apenas realizado três confrontos na competição, possui margem para melhora de sua situação em relação aos adversários mais próximo.
Por sua vez, o Galo da Praia vive uma ótima sequência de cinco partidas sem perder com três empates e duas vitórias que, além de o deixarem na nona posição com oito pontos, foi suficiente para o time garantir a premiação de R$ 2 milhões ao avançar na Copa do Brasil. Com direito, aliás, a deixar para trás o maior campeão do torneio, o Cruzeiro.

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