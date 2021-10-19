CSA e CRB lutam pelo acesso na Série B

Crédito: Divulgação/Francisco Cedrim/AscomCRB

Faltam oito rodadas para acabar a Série B e os rivais de Alagoas, CSA e CRB, estão muito vivos na briga por uma vaga na elite do futebol nacional.

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Na noite da última segunda-feira, o Galo empatou sem gols diante do Vila Nova-GO e perdeu a chance de entrar no G-4 da Série B. Agora, o Galo está empatado com o Avaí, primeiro time do G-4, com 50 pontos.

O CSA está um pouco atrás. Com 45 pontos, o Azulão é o 8º colocado e corre contra o tempo para chegar a zona de acesso. No fim de semana, o Azulão recebe o Operário-PR, que está na luta para escapar da queda.

Desempenho