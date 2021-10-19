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futebol

CSA e CRB lutam pelo acesso na Série B

Rivais alagoanos estão vivos por uma vaga dentro do G-4 do torneio nacional...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 17:05

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 17:05

Crédito: Divulgação/Francisco Cedrim/AscomCRB
Faltam oito rodadas para acabar a Série B e os rivais de Alagoas, CSA e CRB, estão muito vivos na briga por uma vaga na elite do futebol nacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na noite da última segunda-feira, o Galo empatou sem gols diante do Vila Nova-GO e perdeu a chance de entrar no G-4 da Série B. Agora, o Galo está empatado com o Avaí, primeiro time do G-4, com 50 pontos.
O CSA está um pouco atrás. Com 45 pontos, o Azulão é o 8º colocado e corre contra o tempo para chegar a zona de acesso. No fim de semana, o Azulão recebe o Operário-PR, que está na luta para escapar da queda.
Desempenho
Nos últimos cinco jogos, o CSA conseguiu vencer três confrontos e empatar um, ou seja, somou 10 dos 15 pontos disputados.

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