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futebol

CSA e CRB fecham a 5ª rodada da Copa do Nordeste na liderança

Galo e Azulão terminaram a jornada do meio de semana com as melhores campanhas do torneio...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 15:19

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 15:19
Crédito: Divulgação/CBF
Alagoas está em festa. Após os resultados obtidos no meio da semana, CRB e CSA fecharam a 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste na liderança das suas chaves.
+ Saiba quais são os times invictos no futebol brasileiro até agora
No grupo A, o CRB visitou o Vitória e conseguiu um empate valioso, que o levou aos 8 pontos. Além disso, o Galo contou com os tropeços do Bahia e Ceará para ficar na liderança.
Já o CSA teve a confirmação na noite da última quarta-feira. Dentro de casa, ele bateu o Bahia por 2 a 0 e chegou aos 9 pontos, na ponta do grupo B.
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No fim de semana, o CRB tenta segurar a liderança diante do ABC. O CSA encara o Ceará, no Rei Pelé.

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