CSA e CRB fecham a 5ª rodada da Copa do Nordeste na liderança

Crédito: Divulgação/CBF

Alagoas está em festa. Após os resultados obtidos no meio da semana, CRB e CSA fecharam a 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste na liderança das suas chaves.

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No grupo A, o CRB visitou o Vitória e conseguiu um empate valioso, que o levou aos 8 pontos. Além disso, o Galo contou com os tropeços do Bahia e Ceará para ficar na liderança.

Já o CSA teve a confirmação na noite da última quarta-feira. Dentro de casa, ele bateu o Bahia por 2 a 0 e chegou aos 9 pontos, na ponta do grupo B.

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