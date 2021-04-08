CSA e CRB entram como objetivos distintos na rodada final da Copa do Nordeste

Crédito: Augusto Oliveira/CSA

A última rodada da Copa do Nordeste será disputada neste fim de semana e os rivais de Alagoas, CRB e CSA, entram em campo com objetivos distintos.

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Com 12 pontos, o CRB é o vice-líder da chave A e precisa de uma combinação para garantir a liderança. O Galo tem que ganhar o seu confronto diante do Altos e torcer por tropeço do Ceará contra o Salgueiro.

Já o CSA vive uma situação diferente. A equipe está em 4º lugar no grupo B e precisa vencer o seu confronto para garantir uma vaga nas quartas de final do torneio regional.

Em caso de empate ou derrota, o Azulão precisa torcer contra o ABC e Salgueiro, dois rivais que estão colados na classificação.

Confira os jogos da dupla alagoana: