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CSA e CRB entram como objetivos distintos na rodada final da Copa do Nordeste

Enquanto o Azulão busca uma vaga no mata-mata, o Galo quer a liderança da chave A...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 14:50

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 14:50
Crédito: Augusto Oliveira/CSA
A última rodada da Copa do Nordeste será disputada neste fim de semana e os rivais de Alagoas, CRB e CSA, entram em campo com objetivos distintos.
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Com 12 pontos, o CRB é o vice-líder da chave A e precisa de uma combinação para garantir a liderança. O Galo tem que ganhar o seu confronto diante do Altos e torcer por tropeço do Ceará contra o Salgueiro.
Já o CSA vive uma situação diferente. A equipe está em 4º lugar no grupo B e precisa vencer o seu confronto para garantir uma vaga nas quartas de final do torneio regional.
Em caso de empate ou derrota, o Azulão precisa torcer contra o ABC e Salgueiro, dois rivais que estão colados na classificação.
Confira os jogos da dupla alagoana:
CRB x AltosSampaio Corrêa x CSA

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