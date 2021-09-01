Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

CSA divulga quadro médico de Renato Cajá e Marquinhos

Meia teve diagnosticado problema muscular enquanto atacante, apesar de não ter lesão constatada, segue reclamando de dores...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 16:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 16:44
Crédito: Meia participou de cinco gols em 15 jogos desde sua chegada (Augusto Oliveira/CSA
O Departamento Médico do CSA se pronunciou nesta semana acerca da situação clínica de duas peças do elenco, o meio-campista Renato Cajá e o atacante Marquinhos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa figura do doutor Igor Castro, a situação de Cajá foi pontuada como de maior precisão pelo fato da extensão do problema ter sido detectado. Já sobre Marquinhos, apesar do avante seguir reclamando de dores, os exames complementares não identificaram nenhuma lesão:
- O Renato Cajá teve uma lesão grau um na posterior da coxa esquerda. Já começou o tratamento e a previsão de retorno é de 7 a 10 dias.
- O exame do Marquinhos não apontou nenhuma lesão importante na panturrilha esquerda, mas ele segue com dor nessa região. Então segue tratando para se recuperar - acrescentou o profissional da área.
Com isso, os dois atletas devem ser desfalques para o Azulão na próxima rodada da Série B quando a equipe, na reestreia de Mozart como técnico, recebe na próxima sexta-feira (3) o Vila Nova no Rei Pelé.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados