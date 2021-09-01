CSA divulga quadro médico de Renato Cajá e Marquinhos

Crédito: Meia participou de cinco gols em 15 jogos desde sua chegada (Augusto Oliveira/CSA

O Departamento Médico do CSA se pronunciou nesta semana acerca da situação clínica de duas peças do elenco, o meio-campista Renato Cajá e o atacante Marquinhos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa figura do doutor Igor Castro, a situação de Cajá foi pontuada como de maior precisão pelo fato da extensão do problema ter sido detectado. Já sobre Marquinhos, apesar do avante seguir reclamando de dores, os exames complementares não identificaram nenhuma lesão:

- O Renato Cajá teve uma lesão grau um na posterior da coxa esquerda. Já começou o tratamento e a previsão de retorno é de 7 a 10 dias.

- O exame do Marquinhos não apontou nenhuma lesão importante na panturrilha esquerda, mas ele segue com dor nessa região. Então segue tratando para se recuperar - acrescentou o profissional da área.