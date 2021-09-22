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CSA deve ter mudanças no ataque para encarar o Botafogo

Azulão recebe o Bota no Rei Pelé e vai tentar emplacar a segunda vitória consecutiva na Série B...
LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 17:06

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 17:06

Crédito: Nilson pode ficar no banco contra o Botafogo (Augusto Oliveira/CSA
Após vencer no fim de semana, o CSA chega embalado para medir forças contra o Botafogo, na próxima quinta-feira, no estádio Rei Pelé.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Sem desfalques, o técnico Mozart Santos deve realizar algumas peças, mas no setor ofensivo, onde pretende alterar o jeito de jogar da equipe.
Provável Escalação: Thiago Rodrigues; Cristovam, Lucão, Matheus Felipe e Ernandes; Yuri, Geovane e Gabriel; Marco Túlio (Cajá), Iury Castilho e Nilson (Dellatorre).
Com 32 pontos na classificação, o CSA aparece na 12ª colocação e ainda está longe de brigar pelo tão sonhado acesso à elite nacional.

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