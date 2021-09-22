CSA deve ter mudanças no ataque para encarar o Botafogo

Crédito: Nilson pode ficar no banco contra o Botafogo (Augusto Oliveira/CSA

Após vencer no fim de semana, o CSA chega embalado para medir forças contra o Botafogo, na próxima quinta-feira, no estádio Rei Pelé.

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Sem desfalques, o técnico Mozart Santos deve realizar algumas peças, mas no setor ofensivo, onde pretende alterar o jeito de jogar da equipe.

Provável Escalação: Thiago Rodrigues; Cristovam, Lucão, Matheus Felipe e Ernandes; Yuri, Geovane e Gabriel; Marco Túlio (Cajá), Iury Castilho e Nilson (Dellatorre).