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futebol

CSA confirma a chegada do zagueiro Ignácio

Aos 23 anos, o defensor é o 33º reforço para a temporada 2020...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 16:43

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 16:43

Crédito: Divulgação/CSA
Diante da reformulação no elenco, o CSA anunciou a chegada de mais um reforço para a sequência da temporada 2020. Trata-se do zagueiro Ignácio, que fica até o término da Série B.Aos 23 anos, Ignácio estava no Bahia, mas sem espaço no elenco, o defensor buscou novos caminhos e quer mostrar o seu valor com a camisa do Azulão.
Além do Esquadrão de Aço, o zagueiro também defendeu a camisa do Força e Luz-RN e Assu-RN. No seu currículo, ele conta com o bicampeonato Baiano de 2019 e 2020.
Ficha Técnica:Nome: Ignácio da Silva Oliveira;Posição: Zagueiro;Data de nascimento: 01/12/1996 (23 anos)Clubes: Força e Luz-RN, ASSU-RN, Bahia.

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