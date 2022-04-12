CSA, com quatro de Rodrigo Rodrigues, massacra Murici e fica em terceiro no Alagoano

Confirmando o favoritismo na disputa, o CSA não apenas venceu como goleou o Murici no jogo decisivo pela disputa do terceiro lugar no Campeonato Alagoano.

Depois de ganhar por 2 a 0 como visitante, o time de Mozart Santos fez impiedosos 8 a 0 no Rei Pelé (com direito a quatro gols do centroavante Rodrigo Rodrigues) e se qualificou para a disputa por vaga na Copa do Brasil 2023 onde enfrentará o Cruzeiro de Arapiraca, campeão da Copa Alagoas. >Lembra deles? Confira os jogadores famosos que estão na Série DO QUE JÁ ESTAVA BOM PARA OS ANFITRIÕES...

Mesmo com a vantagem no agregado, quem comandava as ações da partida era o Azulão em volume que, logo aos oito minutos, resultou na inauguração do placar após lance onde Osvaldo dominou dentro da área e foi derrubado por João Vitor. Na cobrança, o centroavante Rodrigo Rodrigues bateu forte, no meio do gol, e estufou as redes.

...FICOU AINDA MELHOR

É bem verdade que o Azulão cometeu alguns erros na saída de bola que propiciaram chances interessantes ao Murici e fazendo o Papagaio ter alguma esperança de recuperação. Porém, quem voltou a marcar na bola parada foi o CSA na falta cobrada pelo lado esquerdo por Diego Renan e testada com liberdade pelo zagueiro Douglas, mandando no extremo canto direito e deixando o arqueiro Rodrigo sem reação.

VIROU (UM BAITA) PASSEIO

Logo no início da etapa complementar, uma saída rápida ao ataque do clube do Mutange encontrou a passagem de Osvaldo que, batendo a marcação da defesa adversária, levantou a cabeça e tocou para Marco Túlio. De frente para Ferreira, o camisa 21 tocou rasteiro e aumentou a vantagem já larga do time da capital. Quatro minutos depois, Rodrigo Rodrigues novamente apareceu no comando de ataque onde Osvaldo novamente fez o papel de "garçom", cruzando na medida e o centroavante testou bem. Ferreira até tentou, mas não evitou o quarto do Azulão.

Com o duelo já tendo seu futuro determinado, ainda houve tempo para Didira, em cobrança de pênalti, Rodrigo Rodrigues aparecer mais duas vezes bem como Marcel, de cabeça, fechar a contagem na cidade de Maceió. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACSA 8 x 0 MURICI​Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)Data e hora: 12/04/2022 - 16h15 (horário de Brasília)​Árbitro: Denis Ribeiro SerafimAssistentes: Rondinelle Tavares e Benilson dos SantosCartões amarelos:Cartões vermelhos:

GOLS: Rodrigo Rodrigues (8'/1°T) (1-0), Douglas (21'/1°T) (2-0), Osvaldo (4'/2°T) (3-0), Rodrigo Rodrigues (8'/2°T) (4-0), Didira (15'/2°T) (5-0), Rodrigo Rodrigues (17' e 33'/2°T) (7-0) e Marcel (42'/2°T) (8-0)

CSA (Técnico: Mozart Santos)

Marcelo; Cedric, Werley (Marcel, no intervalo), Douglas e Diego Renan, Geovane (Igor, aos 18'/2°T), Gabriel (Marco Túlio, no intervalo) e Yann Rolim; Osvaldo, Lucas Barcelos (Didira, no intervalo) e Rodrigo Rodrigues.​MURICI (Técnico: Sinval Victor)

Rodrigo (Ferreira, aos 5'/2°T); Diniz, Adalberto, Alex e Gabriel; Rambo (Lucas, aos 17'/2°T), Ramon, João Vitor e Morais (Alisson, aos 17'/2°T); Breguete (Geovane, aos 11'/2°T) e Erick (Neguinho, no intervalo).