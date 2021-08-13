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futebol

CSA: Bruno Mota guarda boas lembranças contra o Coritiba

Jogador da equipe alagoana é revelado no Athletico Paranaense, rival do Coxa...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 20:52

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 20:52
Crédito: Divulgação/CSA
Um dos principais artilheiros do CSA na temporada com 10 gols, Bruno Mota tem uma motivação a mais para a próxima rodada. Revelado pelo Athletico-PR, o meia-atacante conhece muito bem o Coxa, adversário deste sábado no Rei Pelé, às 16h30.
Por ser maior rival do Furacão e os dois serem os principais clubes do estado, o jogador acumula diversas partidas e conta com carinho inclusive um título.
- Enfrentei algumas vezes, principalmente na base, onde sem duvidas tive muitas vitórias. No profissional fazia parte do grupo que foi campeão paranaense em 2016. Na final, enfrentamos o Coritiba em dois jogos e vencemos. Acabamos levando o título daquele ano e conquistei meu primeiro título. Então é uma coisa que estará sempre na minha memória - ponderou.
Atualmente na equipe alagoana, Bruno falou sobre o atual momento do CSA e também da fase do Coritiba, um dos candidatos ao acesso para Série A:
- Acho que estamos no caminho certo, é uma competição muito difícil e vamos seguir trabalhando para que essa sequência venha já no próximo jogo para que possamos chegar o mais rápido possível no G4 que é o nosso objetivo principal. Quanto ao Coxa, sabemos que é uma equipe extremamente qualificada e temos que estar atento o tempo todo, mas como qualquer equipe tem pontos que podemos explorar e sair do jogo com os três pontos - concluiu.

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