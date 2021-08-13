CSA: Bruno Mota guarda boas lembranças contra o Coritiba

Crédito: Divulgação/CSA

Um dos principais artilheiros do CSA na temporada com 10 gols, Bruno Mota tem uma motivação a mais para a próxima rodada. Revelado pelo Athletico-PR, o meia-atacante conhece muito bem o Coxa, adversário deste sábado no Rei Pelé, às 16h30.

Por ser maior rival do Furacão e os dois serem os principais clubes do estado, o jogador acumula diversas partidas e conta com carinho inclusive um título.

- Enfrentei algumas vezes, principalmente na base, onde sem duvidas tive muitas vitórias. No profissional fazia parte do grupo que foi campeão paranaense em 2016. Na final, enfrentamos o Coritiba em dois jogos e vencemos. Acabamos levando o título daquele ano e conquistei meu primeiro título. Então é uma coisa que estará sempre na minha memória - ponderou.

Atualmente na equipe alagoana, Bruno falou sobre o atual momento do CSA e também da fase do Coritiba, um dos candidatos ao acesso para Série A: