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futebol

CSA arranca empate com o Figueirense e entra no G4

Duelo no Orlando Scarpelli teve pouca emoção e acabou sem nenhuma bola dentro da rede...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 23:24

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 23:24

No Orlando Scarpelli, Figueirense e CSA protagonizaram um jogo sem graça, que acabou empatado sem gols. Com o placar, o Figueira encerra na 17ª posição, com 36 pontos e o Azulão fica na 4ª colocação, com 52 pontos.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Na próxima rodada, o Figueirense encara a Chapecoense, na Arena Condá. Enquanto isso, o CSA visita o Paraná, na Vila Capanema.
Mesmo fora de casa, o CSA partiu para cima e deu trabalho ao Figueirense. Com menos de 15 minutos, o goleiro Rodolfo Castro fez duas boas aparições nas finalizações de Pimpão e Paulo Sérgio.
Antes do intervalo, o Azulão chegou mais uma vez com perigo. Foi a vez de Bilu, receber o cruzamento, mas completar por cima do gol.
Na etapa final teve muita transpiração e pouca inspiração. O CSA até chegou perto em duas oportunidades com Cleberson e Ceric, mas em ambas a bola passou pela linha e fundo. Rodolfo Castro só observou.

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