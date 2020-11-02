CSA apresenta ótimos números como mandante na era Mozart

Crédito: Reprodução/Ascom CSA

Após uma péssima fase com Argel Fucks, a diretoria do CSA apostou no jovem Mozart. Sem a badalação de grandes técnicos do cenário nacional, o comandante tinha a missão de tirar o time das últimas colocações e surpreendeu.Com um estilo ofensivo e principalmente intenso, o CSA cresceu dentro de campo e começou a galgar novas posições. Atualmente, o time é o 6º colocado.

Ataque

Um dos motivos para o crescimento na tabela é o desempenho ofensivo dentro de casa. Nos cinco jogos que Mozart foi técnico, o Azulão venceu todos e por três vezes com larga vantagem de gols.

No total, o sistema ofensivo marcou 14 gols. Mesmo com o estilo ‘faminto’, a marcação do Azulão foi bem e sofreu apenas três gols. Sendo que o time passou três partidas sem ser vazado.