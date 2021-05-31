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futebol

CSA aposta no Rei Pelé para brigar na parte alta da Série B

Após revés na estreia contra o Náutico, o Azulão faz o seu primeiro jogo em casa no torneio nacional...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 18:41

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 18:41
Crédito: (Reprodução / Twitter
Se o acesso bateu na trave na última temporada, nesta edição da Série B o CSA quer terminar de maneira feliz e para isso aposta nos jogos dentro do Rei Pelé.
+ Novela de Gerson perto de definição, Chelsea pensa em reforços para o ataque… O Dia do Mercado
Mesmo sem contar com a força da torcida, o Azulão coloca suas fichas no conhecimento do gramado e ambiente para somar seus pontos na competição.
‘Temos que ter uma mentalidade de que os jogos dentro de casa, temos que matar. Se quisermos alcançar o acesso, temos que tirar pontos fora de casa. Vamos treinar bem durante a semana para que possamos fazer um grande jogo e conquistar os primeiros pontos já no sábado’.
No próximo sábado, o primeiro jogo em casa será contra o Sampaio Corrêa, no estádio Rei Pelé.

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