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futebol

CSA anuncia Ney Franco como seu novo treinador

Nome que chega em substituição a Bruno Pivetti teve como último trabalho o Cruzeiro em outubro de 2020...

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 20:00

LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2021 às 20:00
Crédito: Técnico deve fazer estreia na Série B diante do Goiás (Divulgação/CSA
O CSA fez o anúncio oficial de seu novo treinador na noite desta sexta-feira (9) e onde o escolhido para ocupar o cargo antes exercido por Bruno Pivetti agora será exercido por Ney Franco.No anúncio oficial feito pelo Azulão em seu site oficial, o presidente Rafael Tenório celebrou o acordo diante do caráter de experiência do profissional atualmente com 54 anos de idade.
- O Ney Franco é um profissional do mais alto nível. O seu currículo fala por si só. Esperamos que ele possa fazer um grande trabalho aqui no CSA - frisou o mandatário.
Esse será o primeiro trabalho do treinador depois de sua curta passagem pelo Cruzeiro, sua última equipe, onde ficou por somente sete jogos entre setembro e outubro de 2020. Na oportunidade, ele obteve duas vitórias, um empate e cinco derrotas.
Além das equipes citadas, Ney Franco tem passagens por Ipatinga, Flamengo, Atlhetico-PR, Botafogo, Coritiba, São Paulo, Vitória, Goiás e Chapecoense bem como da Seleção Brasileira Sub-20.

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