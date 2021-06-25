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futebol

CSA anuncia a chegada de dois novos patrocinadores ao clube

Empresa de soluções hidráulicas e elétricas além de banco digital firmaram parceria com o Azulão...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 19:46

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 19:46
Apesar do período um tanto quanto conturbado que vive a área administrativa do CSA com a saída intempestiva do diretor Raimundo Tavares, o clube tenta se fortalecer no aspecto financeiro e chegou a dois acordos de patrocínio oficializados nessa sexta-feira (25).>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Segundo informação publicada pelo próprio Azulão em seu site oficial, o clube firmou parceria com a Krona, empresa especializada na área de soluções hidráulicas e elétricas, além do InoveBanco, banco digital que tem trabalho voltado a pequenas e médias empresas. Por conta da cláusula de confidencialidade contida nos contratos, os valores não foram revelados.
Ambos os acordos tem validade até o fim de 2021 onde, enquanto o logotipo do banco digital estará inserido na parte traseira do short, no caso da Krona a logo da companhia será exposta na região das mangas da camisa.
- É com imensa satisfação que fechamos esse acordo. A Krona é uma empresa gigante, sendo líder em soluções hidráulicas e elétricas, e agora está ao lado do Azulão. Agora vamos trabalhar para colher os melhores resultados para os dois lados - declarou Ricardo Lima, gerente de negócios do CSA.
- Agradecemos pela confiança de acreditar na marca do nosso clube. O foco agora é trabalhar para conquistar os melhores resultados, tanto para o CSA como para o InoveBanco - agregou o dirigente azulino.

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