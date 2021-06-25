CSA anuncia a chegada de dois novos patrocinadores ao clube

Apesar do período um tanto quanto conturbado que vive a área administrativa do CSA com a saída intempestiva do diretor Raimundo Tavares, o clube tenta se fortalecer no aspecto financeiro e chegou a dois acordos de patrocínio oficializados nessa sexta-feira (25).>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Segundo informação publicada pelo próprio Azulão em seu site oficial, o clube firmou parceria com a Krona, empresa especializada na área de soluções hidráulicas e elétricas, além do InoveBanco, banco digital que tem trabalho voltado a pequenas e médias empresas. Por conta da cláusula de confidencialidade contida nos contratos, os valores não foram revelados.

Ambos os acordos tem validade até o fim de 2021 onde, enquanto o logotipo do banco digital estará inserido na parte traseira do short, no caso da Krona a logo da companhia será exposta na região das mangas da camisa.

- É com imensa satisfação que fechamos esse acordo. A Krona é uma empresa gigante, sendo líder em soluções hidráulicas e elétricas, e agora está ao lado do Azulão. Agora vamos trabalhar para colher os melhores resultados para os dois lados - declarou Ricardo Lima, gerente de negócios do CSA.