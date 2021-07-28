CSA ainda não embalou sob o comando de Ney Franco

Crédito: (Bruno Haddad/Cruzeiro

Assim que chegou ao CSA, o técnico Ney Franco deu o seu recado e afirmou que o Azulão iria disputar uma vaga para voltar à elite do futebol nacional.

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Porém, nem tudo tem saído como o planejado e o Azulão ainda não conseguiu embalar na disputa da Série B.

Com o revés diante do Botafogo, o CSA fica estacionado na 12ª colocação, com 18 pontos. O Goiás, primeiro time do G-4, está com 23 pontos.

Desempenho Ney Franco no CSA: