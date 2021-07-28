AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

CSA ainda não embalou sob o comando de Ney Franco

Em cinco partidas pelo Azulão, o treinador venceu apenas dois e o time não encostou no G-4 da Série B...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 09:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2021 às 09:35
Crédito: (Bruno Haddad/Cruzeiro
Assim que chegou ao CSA, o técnico Ney Franco deu o seu recado e afirmou que o Azulão iria disputar uma vaga para voltar à elite do futebol nacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Porém, nem tudo tem saído como o planejado e o Azulão ainda não conseguiu embalar na disputa da Série B.
Com o revés diante do Botafogo, o CSA fica estacionado na 12ª colocação, com 18 pontos. O Goiás, primeiro time do G-4, está com 23 pontos.
Desempenho Ney Franco no CSA:
5 jogos2 vitórias2 derrotas1 empate6 gols marcados5 gols sofridos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aracruz, Dataprev e Polícia Militar: 24 mil vagas em concursos e seleções
Imagem de destaque
Burnout já existia na Idade Média — o que a sabedoria medieval tem a nos ensinar
Suspeito refez piso de casa para esconder corpo da companheira no Sul do ES
Obra no piso fez polícia desconfiar de marido de mulher morta no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados