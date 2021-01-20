CSA afunda Botafogo-SP e entra no G4 da Série B

Crédito: Reprodução/Premiere

Na Arena Santa Cruz, o CSA deu um passo importante na briga pelo acesso. Fora de casa, o Azulão bateu o Botafogo-SP por 3 a 1 e assumiu a 4ª posição, com 56 pontos. A Pantera fica na penúltima colocação, com 34 pontos e corre o risco de ser rebaixada no complemento da jornada.

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Enquanto o Botafogo-SP faz confronto direto com o Vitória, no Barradão, o CSA recebe o Brasil de Pelotas, no Rei Pelé.

Lei do Ex em ação

A etapa inicial teve o Botafogo-SP no campo ofensivo. Apesar da situação delicada que a Pantera atravessa, Jeferson deu trabalho ao goleiro e até mesmo colocou uma bola na rede, que foi anulada pela arbitragem. Quando o CSA desceu foi mortal. Aos 38 minutos, o pequeno Nadson, ex-Bota, aproveitou o cruzamento e cabeceou com estilo para dentro da rede.

Pimpão brilha