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futebol

CSA afunda Botafogo-SP e entra no G4 da Série B

Azulão venceu o seu compromisso e contou com o tropeço do Juventude para subir na classificação...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 21:12

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 21:12

Crédito: Reprodução/Premiere
Na Arena Santa Cruz, o CSA deu um passo importante na briga pelo acesso. Fora de casa, o Azulão bateu o Botafogo-SP por 3 a 1 e assumiu a 4ª posição, com 56 pontos. A Pantera fica na penúltima colocação, com 34 pontos e corre o risco de ser rebaixada no complemento da jornada.
Calendário
Enquanto o Botafogo-SP faz confronto direto com o Vitória, no Barradão, o CSA recebe o Brasil de Pelotas, no Rei Pelé.
Lei do Ex em ação
A etapa inicial teve o Botafogo-SP no campo ofensivo. Apesar da situação delicada que a Pantera atravessa, Jeferson deu trabalho ao goleiro e até mesmo colocou uma bola na rede, que foi anulada pela arbitragem. Quando o CSA desceu foi mortal. Aos 38 minutos, o pequeno Nadson, ex-Bota, aproveitou o cruzamento e cabeceou com estilo para dentro da rede.
Pimpão brilha
No segundo tempo o ritmo do confronto caiu e o Azulão decidiu o jogo na primeira chance clara. Pimpão aproveitou o erro da zaga e soltou o pé para ampliar. O Botafogo-SP até buscou a reação. Na cobrança de escanteio, Welisson Maia aproveitou o escanteio, mas foi insuficiente para salvar a Pantera de nova derrota. Ainda deu tempo do Azulão ampliar. Nos minutos finais, Igor errou e Pedro Junior aproveitou a bobeira para dar números finais ao confronto.

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