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futebol

Crystal Palace x Manchester United: onde assistir e as escalações

Equipe de Solskjaer quer fugir de empates e voltar a disputar título contra o Manchester City. Técnico afirma que não sente pressão nesta temporada...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 12:20

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 12:20
Crédito: STU FORSTER / POOL / AFP
O Manchester United viaja para encarar o Crystal Palace pela Premier League nesta quarta-feira, às 17h15 (horário de Brasília), e se manter na vice-liderança da competição. O clube está 12 pontos atrás do líder Manchester City, mas sonha em assegurar uma vaga para a próxima edição da Champions League.Pressão por título
- Não existia pressão. Nós gostamos de estar na disputa pelo título. Há qualidade dos oponentes, qualidades táticas, exigências da temporada. Estamos na Europa League, FA Cup, na Premier League e é um ano estranho. Então, pressão? Não, esta é a Premier League. Nós sabemos do que somos capazes - disse Solskjaer.
> Veja a tabela da Premier League
Sai, empate
Nas últimas seis partidas disputadas no Campeonato Inglês, o Manchester United venceu apenas duas e empatou quatro. O time de Solskjaer é o terceiro clube da Premier League que mais vezes saiu de campo com apenas um ponto, o que atrapalha na disputa pelo troféu ao fim da temporada, mas tem a oportunidade de reverter esse momento ruim diante do 13º colocado.
FICHA TÉCNICA:Crystal Palace x Manchester United
Data e horário: 3/3/2021, às 17h15 (de Brasília)Local: Selhurst Park, em Londres (ING)Onde assistir: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CRYSTAL PALACE (Técnico: Roy Hodgson)Guaita; Ward, Kouyate, Cahill e Van Aanholt; Milivojevic e Riedewald; Townsend, Eze e Ayew; Mateta
Desfalques: Wilfried Zaha, James McArthur, Connor Wickham, Jeffrey Schlupp, Mamadou Sakho, Wayne Hennessey, Nathan Ferguson e James Tomkins (machucados).
MANCHESTER UNITED (Técnico: Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire e Alex Telles; Matic e Fred; James, Bruno Fernandes e Rashford; Martial
Desfalques: Paul Pogba, Phil Jones e Juan Mata (machucados).

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