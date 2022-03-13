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Crystal Palace x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Líder da competição encara a equipe que é controlada por John Textor, empresário que é dono do Botafogo, e busca mais três pontos para seguir firme na briga pelo título nacional...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 10:21

Publicado em 13 de Março de 2022 às 10:21

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, no encerramento da 29ª rodada, o líder Manchester City vai até a capital Londres para enfrentar o Crystal Palace. O jogo acontece no Estádio Selhurst Park, às 17h (de Brasília).CRYSTAL PALACENo meio da tabela do Campeonato Inglês, o Crystal Palace, que é administrado por John Textor, empresário que também é acionista do Botafogo, faz uma campanha segura para se manter na elite britânica. Nos últimos três jogos, o time de Londres não sabe o que é derrota, com duas vitórias e um empate.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
MANCHESTER CITYLíder da Premier League, o Manchester City busca mais um bicampeonato sob o comando de Pep Guardiola e sabe que para isso uma vitória é fundamental nesta segunda-feira, visto que o Liverpool está perto. Depois de ter uma série invicta quebrada, os Cityzens venceram os últimos dois jogos.
+ Quem é o melhor “9” do mundo? Veja a opinião da redação do LANCE!FICHA TÉCNICA
Crystal Palace x Manchester CityPremier League - Campeonato Inglês29ª Rodada​Data e horário: 14/03/2022, às 17h (de Brasília)Local: Selhurst Park, em Londres (ING)Árbitro: Martin AtkinsonAssistentes: Lee Betts e Richard WestTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
CRYSTAL PALACE (Técnico: Patrick Vieira)Guaita; Clyne, Andersen, Guéhi e Mitchell; Gallagher, Kouyaté e Schlupp; Olise, Mateta e Zaha.
Desfalques: Ferguson e McArthur (lesionados); Ward (dúvidas).
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Stones, Laporte e João Cancelo (Zinchenko); Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne; Mahrez, Phil Foden e Grealish.
Desfalques: Rúben Dias (lesionado); João Cancelon Aké, Palmer e Steffen (dúvidas); Mendy (afastado).
Crédito: CrystalPalacevenceuoManchesterCitypor2a0emoutubro(Foto:OLISCARFF/AFP

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