Crystal Palace x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações

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Podendo ser campeão nacional já neste fim de semana, o Manchester City enfrenta o Crystal Palace, neste sábado, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo acontece no Selhurst Park Stadium, na capital Londres, às 8h30 (de Brasília).

+ Veja a tabela da Premier LeagueAntes do jogo, o técnico Roy Hodgson elogiou muito o Manchester City e o trabalho que Pep Guardiola faz à frente do clube. Para o veterano treinador, a equipe que lidera a Premier League é "muito organizada".

- Em primeiro lugar, eles têm um padrão de jogo muito claro. Muito organizado, extremamente paciente porque foi bem treinado no campo de treinamento. Uma equipe que foi criada para perpetuar isso, o tipo certo de jogadores para jogar nesse estilo. O que mais me impressiona fora do lado técnico é o entendimento com a bola, o passe. É uma alegria assistir. Infelizmente para nós, Pep Guardiola tem uma equipe preparada para isso - disse Hodgson.

Sabendo da possibilidade do título neste fim de semana, Pep Guardiola disse que o foco é só em ganhar do Crystal Palace. Para o título ir para o Etihad Stadium, além da vitória dos Sky Blues, o Manchester United precisa tropeçar contra o Liverpool.

- Deixe-me viajar para Londres, acordar bem e tentar ganhar o jogo. O resto não podemos controlar. É um trabalho difícil de fazer. Não me lembro de um jogo fácil contra o Crystal Palace, é tudo o que podemos fazer.

+ Veja como anda a liberação de público pelo mundoFICHA TÉCNICA

Crystal Palace x Manchester CityCampeonato Inglês - 34ª rodada

Data e horário: 01/05/2021, às 8h30 (de Brasília)​Local: Selhurst Park Stadium, em Londres (ING)Árbitro: David CooteAssistentes: Marc Perry e Nick HoptonOnde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS TIMES

CRYSTAL PALACE (Técnico: Roy Hodgson)Guaita; Ward, Kouyaté, Dann e Van Aanholt; Ayew, Milivojevic e McCarthy, Eze; Zaha e Benteke.

Desfalques: Cahill, Sakho, Ferguson, Tomkins, Wickham e McArthur (lesionados).

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; João Cancelo, Rúben Dias, Laporte e Zinchenko; Fernandinho, Gündogan e Bernardo Silva; Ferrán Torres, Gabriel Jesus e Sterling.