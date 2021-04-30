Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Crystal Palace x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações

Time de Pep Guardiola, que já pensa nas semifinais da Champions League, pode conquistar o Campeonato Inglês já neste fim de semana. Catalão mandará time com reservas a campo...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 15:45
Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
Podendo ser campeão nacional já neste fim de semana, o Manchester City enfrenta o Crystal Palace, neste sábado, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo acontece no Selhurst Park Stadium, na capital Londres, às 8h30 (de Brasília).
+ Veja a tabela da Premier LeagueAntes do jogo, o técnico Roy Hodgson elogiou muito o Manchester City e o trabalho que Pep Guardiola faz à frente do clube. Para o veterano treinador, a equipe que lidera a Premier League é "muito organizada".
- Em primeiro lugar, eles têm um padrão de jogo muito claro. Muito organizado, extremamente paciente porque foi bem treinado no campo de treinamento. Uma equipe que foi criada para perpetuar isso, o tipo certo de jogadores para jogar nesse estilo. O que mais me impressiona fora do lado técnico é o entendimento com a bola, o passe. É uma alegria assistir. Infelizmente para nós, Pep Guardiola tem uma equipe preparada para isso - disse Hodgson.
Sabendo da possibilidade do título neste fim de semana, Pep Guardiola disse que o foco é só em ganhar do Crystal Palace. Para o título ir para o Etihad Stadium, além da vitória dos Sky Blues, o Manchester United precisa tropeçar contra o Liverpool.
- Deixe-me viajar para Londres, acordar bem e tentar ganhar o jogo. O resto não podemos controlar. É um trabalho difícil de fazer. Não me lembro de um jogo fácil contra o Crystal Palace, é tudo o que podemos fazer.
+ Veja como anda a liberação de público pelo mundoFICHA TÉCNICA
Crystal Palace x Manchester CityCampeonato Inglês - 34ª rodada
Data e horário: 01/05/2021, às 8h30 (de Brasília)​Local: Selhurst Park Stadium, em Londres (ING)Árbitro: David CooteAssistentes: Marc Perry e Nick HoptonOnde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
CRYSTAL PALACE (Técnico: Roy Hodgson)Guaita; Ward, Kouyaté, Dann e Van Aanholt; Ayew, Milivojevic e McCarthy, Eze; Zaha e Benteke.
Desfalques: Cahill, Sakho, Ferguson, Tomkins, Wickham e McArthur (lesionados).
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; João Cancelo, Rúben Dias, Laporte e Zinchenko; Fernandinho, Gündogan e Bernardo Silva; Ferrán Torres, Gabriel Jesus e Sterling.
Desfalques: Stones (suspenso).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados