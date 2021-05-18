Crystal Palace x Arsenal: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP

Após conquistar uma grande vitória sobre o Chelsea, o Arsenal visita o Crystal Palace nesta quarta-feira, às 15h (horário de Brasília), pela Premier League. Os Gunners ocupam apenas a 9ª colocação, mas buscam terminar a temporada de forma positiva.Momento

- Nós estivemos mais consistentes nas últimas semanas da Premier League, o que é algo positivo. Temos dois jogos pela frente e chances matemáticas (de Europa League), então vamos dar o nosso melhor. As vitória trazem um novo ambiente, mais confiança - disse Mikel Arteta.

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Sequência

O Arsenal vem de três vitórias seguidas diante do Newcastle, West Bromwich e Chelsea. O clube ainda tem o Crystal Palace e encerra a temporada diante do o Brighton e dos seus torcedores. A equipe ainda pode terminar o Campeonato Inglês com 61 pontos na tabela de classificação.

FICHA TÉCNICA:Crystal Palace x Arsenal

Data e horário: 19/5/2021, às 15h (de Brasília)Local: Selhurst Park, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN (App)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CRYSTAL PALACE (Técnico: Roy Hodgson)Guaita; Ward, Kouyate, Dann e Mitchell; Ayew, Riedewald, Schlupp e Eze; Zaha e Benteke

Desfalques: Nathaniel Clyne (machucado)

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Chambers, Holding, Mari e Tierney; Partey e Elneny; Saka, Odegaard e Smith Rowe; Aubameyang