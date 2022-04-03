Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Crystal Palace x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League
Arsenal tem a chance de se aproximar do Chelsea e se aproximar de garantir vaga na Champions League...

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 12:55

LanceNet

O Arsenal encara o Crystal Palace como visitante nesta segunda-feira, às 16h (horário de Brasília), pela Premier League. Em caso de vitória, os Gunners podem se aproximar do Chelsea, que tropeçou diante do Brentford, e se consolidar no G4.JOGO PÓS DATA FIFA- Quando os jogadores estão em compromissos internacionais, eles são requisitados a fazer coisas diferentes, jogar em posições diferentes, realizar diferentes tipos de pressão. Vamos tratar para que todos estejam bem e visualizando o desafio que temos pela frente - disse Arteta, técnico do Arsenal.
SEQUÊNCIA POSITIVA​Os Gunners vivem uma sequência positiva e venceram cinco dos últimos seis jogos da Premier League. No entanto, o Crystal Palace deu trabalho para o Arsenal no primeiro turno em um duelo que terminou empatado por 2 a 2 e o confronto promete equilíbrio.
FICHA TÉCNICA:Crystal Palace x Arsenal
Data e horário: 4/4/2022, às 16h (de Brasília)Local: Selhurst Park Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CRYSTAL PALACE (Técnico: Patrick Vieira)Guaita; Clyne, Andersen, Guehi e Mitchell; Gallagher, Kouyate e Hughes; Eze, Mateta e Edouard
Desfalques: Michael Olise e Wilfried Zaha (machucados)
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Cedric, White, Gabriel e Tierney; Xhaka e Partey; Saka, Odegaard e Martinelli; Lacazette
Desfalques: Takehiro Tomiyasu e Aaron Ramsdale (machucados)
Tópicos Relacionados

arsenal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados