Crystal Palace x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Arsenal encara o Crystal Palace como visitante nesta segunda-feira, às 16h (horário de Brasília), pela Premier League. Em caso de vitória, os Gunners podem se aproximar do Chelsea, que tropeçou diante do Brentford, e se consolidar no G4.JOGO PÓS DATA FIFA- Quando os jogadores estão em compromissos internacionais, eles são requisitados a fazer coisas diferentes, jogar em posições diferentes, realizar diferentes tipos de pressão. Vamos tratar para que todos estejam bem e visualizando o desafio que temos pela frente - disse Arteta, técnico do Arsenal.
> Veja a tabela da Premier League
SEQUÊNCIA POSITIVAOs Gunners vivem uma sequência positiva e venceram cinco dos últimos seis jogos da Premier League. No entanto, o Crystal Palace deu trabalho para o Arsenal no primeiro turno em um duelo que terminou empatado por 2 a 2 e o confronto promete equilíbrio.
FICHA TÉCNICA:Crystal Palace x Arsenal
Data e horário: 4/4/2022, às 16h (de Brasília)Local: Selhurst Park Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CRYSTAL PALACE (Técnico: Patrick Vieira)Guaita; Clyne, Andersen, Guehi e Mitchell; Gallagher, Kouyate e Hughes; Eze, Mateta e Edouard
Desfalques: Michael Olise e Wilfried Zaha (machucados)
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Cedric, White, Gabriel e Tierney; Xhaka e Partey; Saka, Odegaard e Martinelli; Lacazette
Desfalques: Takehiro Tomiyasu e Aaron Ramsdale (machucados)