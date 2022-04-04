Crystal Palace joga bem, vence o Arsenal e tira o rival do G4 da Premier League

O Crystal Palace atropelou o Arsenal e frustrou as pretensões do rival de se manter no G4 do Campeonato Inglês. Em partida válida pelo encerramento da 31ª rodada, o time comandado por Patrick Vieira contou com gols de Mateta, Ayew e Zaha para bater o rival por 3 a 0, no Selhurst Park Stadium, em Londres (ING), nesta segunda-feira. Com os últimos resultados, o Crystal Palace chegou aos 37 pontos e ocupa a nona colocação. O Tottenham assumiu o quarto lugar, com 54 pontos, a mesma pontuação dos Gunners, que têm um jogo a menos e lutam por uma das quatro vagas na Champions League.
> Confira a tabela e a classificação da Premier League
O Arsenal vinha de uma sequência positiva, com cinco vitórias nos seis jogos anteriores da Premier League. Mas a equipe encontrou um Crystal Palace muito bem organizado taticamente, fechado na defesa e eficaz nos contragolpes.
O resultado foi selado ainda no primeiro tempo. Mateta e Ayew aproveitaram boas chances, aos 16 e 24 minutos. Na etapa final, Zaha marcou o terceiro em cobrança de pênalti.
O brasileiro Gabriel Martinelli entrou em campo após o intervalo e ajudou o Arsenal a criar mais jogadas, mas não foi o suficiente. Saka e Nketiah perderam oportunidades e o placar não saiu de 3 a 0.