futebol

Crystal Palace joga bem, vence o Arsenal e tira o rival do G4 da Premier League

Mateta, Ayew e Zaha marcaram gols no triunfo dos comandados de Patrick Vieira...
04 abr 2022 às 18:37

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 18:37

O Crystal Palace atropelou o Arsenal e frustrou as pretensões do rival de se manter no G4 do Campeonato Inglês. Em partida válida pelo encerramento da 31ª rodada, o time comandado por Patrick Vieira contou com gols de Mateta, Ayew e Zaha para bater o rival por 3 a 0, no Selhurst Park Stadium, em Londres (ING), nesta segunda-feira. Com os últimos resultados, o Crystal Palace chegou aos 37 pontos e ocupa a nona colocação. O Tottenham assumiu o quarto lugar, com 54 pontos, a mesma pontuação dos Gunners, que têm um jogo a menos e lutam por uma das quatro vagas na Champions League.
O Arsenal vinha de uma sequência positiva, com cinco vitórias nos seis jogos anteriores da Premier League. Mas a equipe encontrou um Crystal Palace muito bem organizado taticamente, fechado na defesa e eficaz nos contragolpes.
O resultado foi selado ainda no primeiro tempo. Mateta e Ayew aproveitaram boas chances, aos 16 e 24 minutos. Na etapa final, Zaha marcou o terceiro em cobrança de pênalti.
O brasileiro Gabriel Martinelli entrou em campo após o intervalo e ajudou o Arsenal a criar mais jogadas, mas não foi o suficiente. Saka e Nketiah perderam oportunidades e o placar não saiu de 3 a 0.
Crystal Palace teve atuação sólida contra o Arsenal no Selhurst Park Stadium (Foto: Glyn KIRK/AFP)

