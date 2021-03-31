Cruzeiro x Tombense. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cruzeiro e Tombense entram em campo nesta quinta-feira, 1º de abril, às 16h, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, que retorna após 10 dias paralisado. O duelo é importante para a Raposa, pois o time de Felipe Conceição precisa vencer para voltar ao G4 da competição. A Raposa está com sete pontos, um a menos do que a Caldense, que fecha o grupo de times que irão às semifinais. A equipe de Tombos, com seis pontos e na sétima posição, também está na briga para ficar entre os quatro melhores do campeonato e seguir para a fase mata-mata. Felipe Conceição vai mexer na equipe. As alterações vão começar na defesa, com o retorno de Manoel, no lugar de Eduardo Brock, após se recuperar de lesão muscular, fazendo dupla com Ramon. Na lateral esquerda, Alan Ruschel, reassume a posição, pois Matheus Pereira foi expulso no clássico contra o América-MG e está suspenso.
Para o meio de campo, Conceição, que usou Ruschel no setor, terá de optar por Jadson, Matheus Barbosa, ou ainda um meia mais criativo, no caso, Marcinho ou Claudinho, se não quiser usar um esquema com três volantes.
As mudanças seguem no time azul, pois Marcelo Moreno está com a seleção da Bolívia e não chegará a tempo para o jogo com o time de Tombos. O técnico da Raposa pode colocar Rafael Sobis de volta na equipe, formando o ataque com Airton, Felipe Augusto, ou Pottker. Thiago também pode ser uma alternativa para o treinador celeste.
O bom desempenho de Bruno José no time pode gerar nova chance na equipe no lugar de Felipe Augusto, que não fez bons jogos pela Raposa.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRUZEIRO X TOMBENSEData: 1º de abril de 2021Horário: 16h (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Felipe Fernandes de LimaAssistentes: Frederico Soares Vilarinho e Magno Arantes Lira Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE!, Itatiaia e Super FM. CRUZEIRO(Técnico: Felipe Conceição)Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Alan Ruschel; Matheus Neris (Adriano), Matheus Barbosa (Marcinho) e Jadson; Airton, Bruno José (Felipe Augusto) e Rafael Sobis (Thiago). Desfalques: Marcelo Moreno(na seleção da Bolívia), Matheus Pereira(suspenso), TOMBENSE(Técnico:Bruno Pivetti)Felipe Garcia, David, Wesley, Matheus Lopes e Manoel; Rodrigo, Paulinho Dias e Jhemerson; Keké, Rubens e Caíque
Desfalques: sem desfalques,