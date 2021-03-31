Cruzeiro x Tombense. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cruzeiro e Tombense entram em campo nesta quinta-feira, 1º de abril, às 16h, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, que retorna após 10 dias paralisado. O duelo é importante para a Raposa, pois o time de Felipe Conceição precisa vencer para voltar ao G4 da competição. A Raposa está com sete pontos, um a menos do que a Caldense, que fecha o grupo de times que irão às semifinais. A equipe de Tombos, com seis pontos e na sétima posição, também está na briga para ficar entre os quatro melhores do campeonato e seguir para a fase mata-mata. Felipe Conceição vai mexer na equipe. As alterações vão começar na defesa, com o retorno de Manoel, no lugar de Eduardo Brock, após se recuperar de lesão muscular, fazendo dupla com Ramon. Na lateral esquerda, Alan Ruschel, reassume a posição, pois Matheus Pereira foi expulso no clássico contra o América-MG e está suspenso.